目睹路人滿身血倒地！泰男熱心幫忙　衝進人群「才知是親爸」

▲男子因行車糾紛遭外送員當街砍死。（圖／翻攝自@ThairathNewsShow）



記者王佩翊／編譯

泰國北欖府（Samut Prakan）一名33歲的外送員因與另一名61歲男子發生行車糾紛，竟憤而持刀捅死對方。令人心碎的是，當時死者的兒子正好下班路過案發現場，看見群眾正在替一名滿身鮮血的人急救，準備上前幫忙，怎知靠近一看才發現，躺在地上的竟是自己的父親。

「他在幫誰CPR？」兒子好奇一看...驚見老父倒血泊

死者的36歲兒子表示，1日傍晚6時左右，他下班恰巧經過事發地點，看到一名受傷男子倒在地上接受心肺復甦術，原本還在跟朋友通電話的他，隨即下車上前查看，怎知靠近一看，才發現倒在地上的傷患竟是自己的父親。當時父親臉部朝上，胸口與腹部滿是鮮血，已經沒有意識。

目睹急救過程的兒子崩潰表示，看見父親轉過臉來的那一刻，他整個人徹底癱軟，完全無法接受父親僅因行車口角就遭人奪命。而死者的機車上還掛著剛剛買好的蔬菜與食材，原本正準備回家做晚餐，沒想到就此天人永隔。

外送員砍人後潛逃 自辯「正當防衛」黑歷史遭起底

警方調查發現，兇手是33歲的外送員Chatcharin。他在案發後一度逃往北標府藏匿，最終在壓力下向警方投案。他供稱，犯案動機是行車糾紛，他原本是想「提醒」對方騎車要注意安全，卻反被對方以髒話辱罵，雙方隨即爆發肢體衝突。

Chatcharin聲稱，自己是在互毆過程中為了「正當防衛」，才掏出隨身攜帶的刀具往阿伯腹部刺了一刀，隨後便加速逃離現場。然而警方對此說法持保留態度，並已在嫌犯家中起獲犯案時所穿的外送員制服，目前已依殺人及攜帶武器等罪名將其起訴，同時將他帶回事發地進行現場模擬。警方進一步清查背景發現，兇嫌2023年就曾因吸食毒品被捕。