吉隆坡機場悲劇！　2旅客隔7小時「相繼墜落亡」

▲ 吉隆坡國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞吉隆坡國際機場（KLIA）1日接連發生2起命案，一名27歲中國女性與一名30歲阿爾及利亞男性在同一天、相隔數小時，先後在機場內不同位置墜落身亡。兩案均已列入突發死亡案件調查，警方強調2起事件並無關聯。

綜合Metro等外媒，根據警方說法，第一起事件發生於當天下午約2時20分，這名中國籍女子被發現坐在第二航廈護欄邊緣，情緒激動大聲哭泣且不斷尖叫。機場工作人員及安全人員試圖安撫，但就在一名員工靠近時她突然滑落，墜入下方貨物裝卸區。

救護人員隨即將她送往醫院急救，但仍於3小時後宣告不治。吉隆坡機場警察主任拉維（M Ravi）透露，該名女子原定當天搭機返回中國，案件正持續調查中。

接著在當晚約9時10分，第二起事件發生於第二航廈3樓外側露台。目擊者表示，這名阿爾及利亞籍男子先是打開背包，隨後突然從護欄邊墜落身亡。急救人員到場後將他送醫搶救，但他最終於隔天凌晨2時55分宣告不治。此案列為疑似自殺案件偵辦，警方也呼籲外界勿對2起事件過度揣測。

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