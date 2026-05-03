旭山動物園焚化爐找到「多塊人骨」！　殺人魔認：深夜焚燒2小時

記者王佩翊／編譯

日本北海道旭山動物園驚傳駭人聽聞的焚屍案，一名在園內擔任飼育員的男子因涉嫌在動物園焚化爐內焚燒妻子遺體遭逮捕。根據最新調查，警方已在焚化爐的殘骸中發現多塊「疑似人骨」的碎片。嫌犯坦言，當時持續焚燒超過2小時，更冷血直言「妻子已經燒成灰了」。

冷血飼育員運屍回園 焚化爐燒妻逾2小時

根據《日本電視台》報導，搜查關係人士透露，33歲嫌犯鈴木達也涉嫌於3月31日左右，將妻子鈴木由衣的遺體運至園內焚化爐毀屍滅跡。警方調查發現，鈴木先開著自己的車將「疑似妻子遺體」的大型行李運進動物園，隨後又利用動物園公務車轉移至焚化爐，而監視器畫面也拍下部分過程。

鈴木在接受警方任意訊問時，對犯行供認不諱，甚至詳細描述作案過程。他供稱，為了確保不留痕跡，他讓焚化爐「燒了2個多小時」，隨後更稱「老婆已經變成灰燼了」。

殘骸中挖出多塊人骨 嫌犯鬆口：人是我殺的

警方對案發焚化爐進行鑑識時，從殘餘的灰燼中成功挖掘出多塊「疑似人骨」的碎片。儘管成分鑑定仍在進行中，但警方結合鈴木的供述以及焚化爐周邊監視器錄下的進出畫面，判定這些骨骸碎片極大可能就是失蹤的妻子

根據調查，為了湮滅證據，鈴木涉嫌在燒毀妻子遺體後，使用同一個焚化爐焚燒多具動物遺體。

鈴木目前被依毀損遺體等罪嫌逮捕，警方則將此案定調為殺人，並持續展開調查。