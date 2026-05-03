秘魯喊查！公民赴俄被送上戰場　俄軍135國招募戰士北韓居冠

▲圖為俄羅斯士兵。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

出國工作聽起來是不錯的機會，但據信有部分秘魯公民遭到欺騙，原以為是前往俄羅斯擔任保全等職務，沒想到卻是被送上俄烏戰場。針對相關情況，秘魯政府1日宣布，在接獲投訴之後，人口販運犯罪專門檢察官辦公室已正式啟動調查。

家屬：說好出國工作 卻變成上戰場

基輔獨立報報導，受害者親屬稱當初是收到誤導性工作邀約，當人抵達俄羅斯之後情況急轉直下，被迫參加對烏克蘭的全面戰爭。

秘魯政府表示，人口販運犯罪專門檢察官辦公室已針對涉嫌侵害人類尊嚴的犯罪行為，特別是人口販運及加重人口販運的形式展開初步調查。檢方也敦促大眾對潛在剝削性工作邀約保持警覺，並承諾會繼續努力爭取讓受害秘魯公民平安返國。

前車之鑑

類似狀況早已在其他國家上演。2025年11月，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）下令調查17名南非男性涉嫌被招募為傭兵的狀況；2026年2月，拉瑪佛沙公開感謝俄羅斯總統普丁協助促成這17人獲釋。

印度外交部也於2025年12月披露，有逾200名印度公民被招募進入俄軍，其中至少26人陣亡，7人至今下落不明。

莫斯科撒網 全球135國都有人被招募

俄羅斯自2022年全面入侵烏克蘭以來，便持續從開發中國家廣招外籍戰士，慣用手法是以高薪、俄羅斯公民身份等作為誘餌；也有文件顯示，部分外國人在招募過程中遭到脅迫。

數據顯示，截至今年3月30日，烏克蘭已確認共有2萬7407名外國公民為俄羅斯參戰，相較去年11月的逾1.8萬人大幅攀升，招募來源更遍及至少135個國家，其中又以北韓人的規模最大。烏克蘭軍事情報局（HUR）4月28日警告，莫斯科預計在2026年再招募至少1萬8500名外籍戰士。