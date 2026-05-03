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婚禮前被潑黑漆！女崩潰2年後重來　這次要請保全

婚禮前被潑黑漆！她崩潰2年後重來　這次要請保全

▲婚禮毀掉近2年後，潔瑪蒙克決定重新站上紅毯（圖／翻攝自KentOnline，下同）

圖文／CTWANT

婚禮前幾分鐘，新娘全身被潑滿黑漆，夢幻白紗瞬間報廢，這場惡夢不只毀掉婚禮，也撕裂整個家庭。英國35歲女子潔瑪蒙克（Gemma Monk）2024年在英格蘭艾塞克斯郡（Essex）的Oakwood House舉行婚禮時，遭小姑安東妮亞伊斯特伍德（Antonia Eastwood）當場攻擊，典禮全面崩盤。事隔近兩年，法院判決出爐，而她也做出一個關鍵決定，那就是重辦婚禮，這次還要請保全防止意外再發生。

婚禮前被潑黑漆！她崩潰2年後重來　這次要請保全

▲從被毀婚禮到重辦儀式，潔瑪・蒙克選擇正面迎戰傷痛。

根據英國《太陽報》等外媒報導，當時潔瑪正準備迎接新郎進場，卻在儀式開始前遭突襲，黑色油漆潑灑在她與伴娘身上，現場賓客目睹過程全嚇壞。她價值1800英鎊（約新台幣7萬元）的婚紗當場毀損，婚禮也瞬間化為泡影。

事件背後其實早有嫌隙。嫌犯辯稱，是因為前一年自己婚禮時遭潔瑪「絆倒」並出言辱罵，才會出手報復，但潔瑪痛斥這是「荒謬謊言」，雙方關係早已破裂，甚至因此沒有邀請對方出席婚禮。案件歷經近兩年審理，法院最終裁定安東妮亞犯下兩項刑事毀損罪，判處10個月徒刑、緩刑執行，並須完成160小時無償勞動、支付5000英鎊（約新台幣20萬元）賠償金，同時下達長達10年的限制令，禁止再接近潔瑪。

然而，比起法律結果，這場事件留下的心理與家庭傷痕更深。潔瑪坦言，事發後壓力大到請假3個月無法工作，甚至至今仍無法慶祝結婚紀念日，「那天的記憶太可怕，我整個人像在看另一個自己」。更讓她心痛的是與哥哥阿什利（Ashley）的關係決裂。「他曾經一直保護我，但現在卻讓我心碎」，她直言，親情破裂才是整件事最難承受的部分。

不過，在低潮將近兩年後，她決定重新奪回屬於自己的幸福。潔瑪表示，已規劃在明年同一天、同地點再次舉辦婚禮，「我們想把那段回憶覆蓋掉，不只是為了我們，也為了孩子」。這一次，她不再毫無防備。潔瑪透露，正考慮聘請保全人員進駐現場，確保婚禮安全，同時透過募資平台籌措費用，希望能重新準備婚紗與簡單儀式，讓這段被毀掉的回憶重新被修復。「我只想讓這一切結束，然後有一件值得期待的事情。」她說。

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