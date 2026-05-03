噁爆！南韓廣藏市場攤商「翻找垃圾桶搜冰塊」　清洗後倒在海鮮上

▲南韓首爾廣藏市場，海鮮餐廳員工翻搜垃圾桶，重複使用飲料杯裡剩餘冰塊。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

位於首爾特別市鐘路區的廣藏市場，是南韓歷史最悠久且規模最大的傳統市場之一，每天吸引超過15萬人。然而，如同台北的士林夜市，廣藏市場近來傳出許多坑騙觀光客的事件，甚至更有海鮮餐廳員工為了節省冰塊成本，竟不惜從垃圾桶翻找飲料杯，再倒向裝有冰塊的保麗龍箱，離譜行徑全被拍下。

根據韓媒《中央日報》、《News1》，南韓電視台JTBC新聞時事節目「事件班長」昨（2）日報導一樁離譜的爆料內容，一名曾於4月30日中午在廣藏市場附近咖啡廳用餐的民眾，無意間透過窗戶目睹整個過程，於是決定用手機拍下畫面，他質疑該間販售海鮮的餐廳是否「重複使用」來自垃圾桶喝剩飲料杯裡的冰塊。

▲員工用自來水清洗飲料杯的冰塊。（圖／翻攝自韓網）

從畫面中可以看到，某餐廳員工正在「搜刮」店門口前的垃圾桶，不久後他像是尋獲獵物般，從垃圾袋裡撿起遊客喝完丟掉的塑膠飲料杯，只見杯裡還裝有尚未融化的冰塊，於是他撿起飲料杯，拿起橡膠水管，用自來水兩次「清洗」杯裡的冰塊，之後竟然將冰塊倒進用來裝乾淨冰塊的保麗龍箱。

不久後，另一名員工則是打開保麗龍箱，將冰塊倒進稍早現切完成處理的海鮮上。

該名爆料民眾更向節目透露，「剛剛那位翻搜垃圾桶的員工，不僅『重複使用』剩餘的冰塊，甚至就連手也都沒洗，直接抓起海鮮開始進行料理的工作！」

對此，遭到民眾爆料的該間餐廳老闆向節目辯稱，「我從來就沒有要求員工必須『回收重複使用』冰塊，根本沒有下達過這種指令，我只要求他們去整理店門前的垃圾桶，不要讓垃圾桶裡的飲料流到地面！不過，那名員工很可能是抱持著想節省冰塊的心態，才會這樣做的吧。」

▲員工翻搜垃圾桶後，竟然連手也不洗，直接開始料理海鮮。（圖／翻攝自韓網）



據悉，最近廣藏市場爆出的爭議層出不窮，今年4月16日更有一名定居南韓的外籍網紅在YouTube上傳一段影片，他向某攤販詢問能否提供飲用水，然而攤販老闆卻拿出一瓶500毫升（㎖）的礦泉水，並收取2000韓元（約新台幣43元）。

南韓網友留言，「還好我只去超市」、「如今我才明白，為什麼傳統市場不斷流失客群」、「我大概10年前曾和2名同事、外國朋友去廣藏市場，雖然我從來不吃生的，不過我那位外國朋友自從吃了生拌牛肉（육회）後，隔天竟然因急性敗血症緊急送醫，可謂是鬼門關前走一遭，那時我還懷疑是不是他免疫力太弱」、「就連小菜也都能重複使用啊，何況是冰塊。」