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日本麻疹疫情拉警報　南韓防疫當局警告：赴日旅遊應多留意

▲▼南韓防疫當局呼籲，民眾赴日旅遊前應先確認是否已經接種完2劑麻疹疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓防疫當局呼籲，民眾赴日旅遊前應先確認是否已經接種完2劑麻疹疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本雖曾於2015年獲得世界衛生組織（WHO）認定為「已消除麻疹國家」，但近年疫情再度反彈。今年截至4月19日已累計362例病例，不僅較去年同期增加約36%，更超越過去5年同期總和。南韓防疫單位示警，民眾若前往日本旅遊，務必確認是否完成2劑麻疹疫苗接種，以降低感染風險。

根據韓媒《News1》，南韓疾病管理廳今（3）日公布資料，今年截至4月19日，日本通報麻疹病例達362例，明顯高於去年同期的265例，增幅約36.6%。然而，若回顧過去5年同期數據，2021年與2022年則各僅6例，2023年為28例，2024年45例，2025年則是265例，今年確診人數已大幅超越歷年累計，顯示疫情明顯升溫。

麻疹在南韓屬於第2級法定傳染病，透過咳嗽、打噴嚏等飛沫與空氣途徑傳播，具有極高傳染力。感染後常見症狀包括發燒、皮疹及口腔內灰白色斑點。專家指出，若未具免疫力者與患者接觸，感染機率可高達90%以上，對公共衛生構成重大挑戰。

從週別來看，日本疫情呈現明顯擴散趨勢。日本國立健康危機管理研究機構資料顯示，今年1月僅零星出現0至5例，但至第5週升至15例，第8週起明顯攀升至29例，其後持續擴大，第15週達62例，第16週仍有57例，顯示疫情仍未明顯受控。

專家分析，疫苗接種率下降被視為主要原因之一。麻疹疫苗（MMR）需接種2劑，分別在出生12至15個月以及4至6歲施打，第1劑預防力約93%，完成2劑則可達97%。世界衛生組織建議接種率須達95%以上才能形成群體免疫，但日本2024年數據顯示，第1劑接種率為92.7%、第2劑僅為91%，皆低於標準。

日本亦強調加強防疫措施，包括落實2劑疫苗接種、強化追蹤接觸者以及針對醫療機構感染進行管控。同時，日本小兒科學會提醒，約一半病例集中於10至29歲族群，建議民眾主動確認接種紀錄，若為未接種或紀錄不明者應補打疫苗，尤其30多歲族群更需留意。

南韓防疫單位也同步提醒，前往日本等麻疹疫情國家前，應確認自己是否完成2劑疫苗接種，並諮詢醫療專業意見。南韓目前2劑接種率達96.1%，高於WHO標準，國內今年截至4月26日僅6例病例，其中4例為境外移入，顯示境外感染風險仍不可忽視。防疫當局強調，若計畫出國，應於出發前2週完成疫苗接種，以降低感染風險。

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