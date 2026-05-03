行蹤曝光！　超級油輪疑「成功突圍」通過荷莫茲海峽

▲ Kin A號2日在杜庫姆附近海域。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

載有伊拉克原油的超大型油輪「Kin A」（又名Helga）似乎已於4月29日成功穿越荷莫茲海峽，成為3月初以來少數10幾艘通過此咽喉要道的非伊朗籍大型油輪之一。

根據自動追蹤系統數據，Kin A號2日出現在阿曼海岸杜庫姆（Duqm）附近海域，而該船約3天多以前曾被偵測到正從伊拉克巴斯拉（Basra）卸油碼頭駛向荷莫茲，很可能在4月29日通過海峽。

《彭博》分析的衛星影像同樣顯示，巴斯拉泊位上有一艘大型油輪與追蹤信號吻合，但無法從影像確認船身。

Kin A涉影子船隊？ 最新動向惹疑

Kin A號過去曾參與委內瑞拉原油運輸，並在新加坡以東廖內群島一帶進行原油儲存與轉運。已知該海域是「影子船隊」活動熱點，因此也引發外界對其最新動向的質疑。

與此同時，大型液化石油氣運輸船「Sarv Shakti」2日上午載運液化石油氣駛出海峽，出發前往印度；另一艘規模相近的印度相關氣體運輸輪則從反方向通過該水道。

伊朗關閉AIS規避偵測 實際通行量難掌握

除上述3艘船隻外，追蹤數據顯示自1日上午至2日下午之間，荷莫茲海峽商業船運相當稀少，僅有若干中國相關或伊朗附屬的小型船隻正常往來，代表目前通行權限仍僅限於具區域背景或獲得許可的特定船隻。

分析指出，美軍封鎖行動可能促使伊朗相關船隻駛入或離開波斯灣時刻意關閉自動識別系統（AIS）以規避偵測，因此實際往來船隻數字可能更高。伊朗籍油輪本就習慣在進入荷莫茲海峽時關閉訊號，直到抵達麻六甲海峽附近才重新開啟，全程約需13天航行時間，使外界難以掌握真實通行狀況。