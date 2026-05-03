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川普警告伊朗「行為不當」將再動武！　批14點停戰方案無法接受

▲▼川普搭機飛往佛州前在白宮受訪。（圖／路透）

▲ 川普未排除對伊朗發動新攻勢。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普2日警告，若伊朗「行為不當」，美軍隨時可能重啟軍事行動，針對德黑蘭最新提出的14點停戰方案更直言，「無法想像會是可以接受的內容」。伊朗一名軍方高層也稱雙方「很可能」再度開戰，局勢持續緊繃。

Axios報導，川普2日被問及是否可能下令發動新一輪打擊時回答，「如果他們行為不當、做出壞事的話，但目前還要觀察。這當然是有可能發生的。」他隨後在真實社群發文時措辭強硬，稱伊朗「尚未為過去47年來對人類和世界所做的一切付出足夠代價」。

伊朗透過巴基斯坦遞14點方案　核問題列次要

伊朗方面透過巴基斯坦作為中間人，於當地4月30日將一份14點方案轉交美方。2名知情人士透露，該提案要求以一個月為期，優先談判重開荷莫茲海峽、解除美國海上封鎖，並永久終結伊朗與黎巴嫩境內戰事；待上述條件落實後，再展開一個月談判處理核計畫。

根據CNN，川普稱他已被告知方案大致方向，將進一步審閱完整文本，但語氣顯示談判前景並不樂觀。他還否認1日晚間曾稱「也許根本不要達成協議比較好」的說法，澄清他的原意是「若美軍現在撤離，伊朗需要20年才能完成重建」。

伊朗軍方：美從不遵守承諾　兩國極可能再衝突

伊朗軍方中央司令部高層阿薩迪（Mohammad Jafar Asadi）則表示，「證據顯示美國從不遵守任何承諾或協議」，更稱兩國「極有可能」再度爆發衝突。伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）也強調，選擇外交或對抗，「球現在在美國手上」，而伊朗「已為2種情況做足準備」。

與此同時，美國中央司令部指揮官柯柏（Brad Cooper）4月30日向川普匯報對伊朗新的軍事行動方案後已前往中東，2日登上駐紮阿拉伯海的美軍艦艇的黎波里號（USS Tripoli）會見官兵。

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