哥吉拉成關鍵字？中國網軍操弄「福島核廢水」風向　南韓也淪目標

▲日本福島第一核電廠。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本政府2021年決定將福島第一核電廠核處理水排放至海洋後，社群平台隨即出現大量異常貼文與留言，內容以怪異且不自然的日文所組成，外界分析後認為疑似是由中國背景的網軍組織發動系統性「留言作戰」，透過TikTok等帳號在短時間內擴散，甚至被研究機構與微軟報告指涉及多語言操作與輿論攻防活動。

根據日媒《每日新聞》，日本政府拍板福島核處理水排海方針後僅兩天、也就是2021年4月15日，一個以日文運營的TikTok帳號開始出現大量批評貼文。該帳號以一張據稱為「30年前在中國遭受輻射事故男性」的照片作為頭像，並在短短5天內持續發布類似內容。約兩個月後，更出現包含英文、韓文與日文的多語言留言攻勢。

日本網路情報分析公司Japan Nexus Intelligence（JNI）指出，在2021年6月6日至9日之間，相關貼文平均獲得約1000個讚、以及約670至700則留言，且內容中出現大量不自然日文表達，甚至頻繁使用「哥吉拉」一詞。

▲時任中國外交部發言人華春瑩。（圖／VCG）

報導指出，「哥吉拉」最早由當時中國外交部發言人華春瑩於2021年4月使用，後續被中國媒體用來影射日本核處理水排海爭議。

JNI進一步分析發現，相關帳號的共同特徵包括：皆於2021年7月9日同一天開始發布首支影片，呈現「先留言攻擊、後建立內容」的模式，且多個帳號自拍影片中疑似出現相同人物反覆現身，顯示高度組織化運作跡象。

JNI首席分析師龍口七彩表示，這些帳號極可能是刻意設計，用來營造資訊擴散假象的操作。一橋大學教授市原麻衣子則指出，相關日文表達相當不自然，疑似經由機器翻譯所生成，因此高度懷疑為外國資訊操作行為。

此外，微軟於2024年4月發布報告指出，一個名為「Storm-1376」的中國相關影響力行動組織，曾在175個網站、以58種語言進行操作，並在2023年日本宣布核處理水排海前後，大量發布批評內容，同時針對國際原子能總署（IAEA）安全評估提出質疑。

▲南韓共同民主黨黨代表李在明率領院內代表等多名黨內國會議員，2023年7月5日反對福島核電廠核處理水排放入海。（圖／VCG）

根據韓媒《中央日報》，南韓同樣為中國網軍組織的主要攻擊目標之一，相關內容透過KakaoStory、Tistory等南韓當地社群平台擴散，並引用當時身為共同民主黨代表的李在明（現任南韓總統）批評言論，包括「核污染水恐怖」、「第二次太平洋戰爭」等說法。

OpenAI則於2024年5月的報告中提到，有中國相關帳號利用AI生成多語言內容，在日本Ameba Blog等平台發布批評文章。另於今年2月的分析中，發現與中國司法機構相關帳號曾透過ChatGPT規劃針對日本政治人物的操作計畫，但遭系統拒絕並遭封鎖。報告同時指出，部分內部文件提及，「單一省份可能已有至少300名人員參與類似行動」。

JNI最後提醒，目前雖部分可疑帳號已在X平台被移除，但在TikTok與部分部落格等約20個平台上仍可見相關帳號活動，部分平台甚至仍留存約50個帳號，未來恐被再度用於其他政治議題操作。