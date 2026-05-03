　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哥吉拉成關鍵字？中國網軍操弄「福島核廢水」風向　南韓也淪目標

▲▼福島第一核電廠,福島核一廠。（圖／路透）

▲日本福島第一核電廠。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本政府2021年決定將福島第一核電廠核處理水排放至海洋後，社群平台隨即出現大量異常貼文與留言，內容以怪異且不自然的日文所組成，外界分析後認為疑似是由中國背景的網軍組織發動系統性「留言作戰」，透過TikTok等帳號在短時間內擴散，甚至被研究機構與微軟報告指涉及多語言操作與輿論攻防活動。

根據日媒《每日新聞》，日本政府拍板福島核處理水排海方針後僅兩天、也就是2021年4月15日，一個以日文運營的TikTok帳號開始出現大量批評貼文。該帳號以一張據稱為「30年前在中國遭受輻射事故男性」的照片作為頭像，並在短短5天內持續發布類似內容。約兩個月後，更出現包含英文、韓文與日文的多語言留言攻勢。

日本網路情報分析公司Japan Nexus Intelligence（JNI）指出，在2021年6月6日至9日之間，相關貼文平均獲得約1000個讚、以及約670至700則留言，且內容中出現大量不自然日文表達，甚至頻繁使用「哥吉拉」一詞。

▲▼華春瑩。（圖／CFP）

▲時任中國外交部發言人華春瑩。（圖／VCG）

報導指出，「哥吉拉」最早由當時中國外交部發言人華春瑩於2021年4月使用，後續被中國媒體用來影射日本核處理水排海爭議。

JNI進一步分析發現，相關帳號的共同特徵包括：皆於2021年7月9日同一天開始發布首支影片，呈現「先留言攻擊、後建立內容」的模式，且多個帳號自拍影片中疑似出現相同人物反覆現身，顯示高度組織化運作跡象。

JNI首席分析師龍口七彩表示，這些帳號極可能是刻意設計，用來營造資訊擴散假象的操作。一橋大學教授市原麻衣子則指出，相關日文表達相當不自然，疑似經由機器翻譯所生成，因此高度懷疑為外國資訊操作行為。

此外，微軟於2024年4月發布報告指出，一個名為「Storm-1376」的中國相關影響力行動組織，曾在175個網站、以58種語言進行操作，並在2023年日本宣布核處理水排海前後，大量發布批評內容，同時針對國際原子能總署（IAEA）安全評估提出質疑。

▲▼南韓共同民主黨黨代表李在明率領院內代表等多名黨內國會議員，5日反對福島核電廠核處理水排放入海。（圖／CFP）

▲南韓共同民主黨黨代表李在明率領院內代表等多名黨內國會議員，2023年7月5日反對福島核電廠核處理水排放入海。（圖／VCG）

根據韓媒《中央日報》，南韓同樣為中國網軍組織的主要攻擊目標之一，相關內容透過KakaoStory、Tistory等南韓當地社群平台擴散，並引用當時身為共同民主黨代表的李在明（現任南韓總統）批評言論，包括「核污染水恐怖」、「第二次太平洋戰爭」等說法。

OpenAI則於2024年5月的報告中提到，有中國相關帳號利用AI生成多語言內容，在日本Ameba Blog等平台發布批評文章。另於今年2月的分析中，發現與中國司法機構相關帳號曾透過ChatGPT規劃針對日本政治人物的操作計畫，但遭系統拒絕並遭封鎖。報告同時指出，部分內部文件提及，「單一省份可能已有至少300名人員參與類似行動」。

JNI最後提醒，目前雖部分可疑帳號已在X平台被移除，但在TikTok與部分部落格等約20個平台上仍可見相關帳號活動，部分平台甚至仍留存約50個帳號，未來恐被再度用於其他政治議題操作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
329 1 9101 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
泰嘟嘟車活春宮！長髮妹埋頭「忘情吞吐」　荒謬畫面曝光
民眾黨「美女博士」脫黨參選北市議員！信心喊話：實力不需附庸
去日本買「超雷又便宜伴手禮」送主管　一票人曝清單
爬山驚見樹幹貼滿「白色顆粒」全場起雞皮疙瘩　內行揭用途

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓成最大贏家！中日韓「黃金連假重疊」　盼吸引20萬名外籍旅客

哥吉拉成關鍵字？中國網軍操弄「福島核廢水」風向　南韓也淪目標

奪命瞬間曝！男大雨中牽車「誤觸電線」　當場倒地身亡

吸引韓國人的味兒！陸霸王茶姬首爾店「排隊4小時」　瘋上海旅遊

泰嘟嘟車活春宮！長髮妹埋頭「忘情吞吐」　荒謬畫面曝光

全球僅20例！雙胞胎姊妹「生父不同人」　驗DNA驚揭母藏49年祕密

泰國極樂監獄！中國囚犯享「女模直送」VIP炮房　典獄長遭開除

婚禮前被潑黑漆！女崩潰2年後重來　這次要請保全

伊朗處決21歲空手道冠軍！　傳遭單獨關押、刑求逼供

目睹路人滿身血倒地！泰男熱心幫忙　衝進人群「才知是親爸」

20歲女大生到了！父母陪同抵女警靈堂上香　90度鞠躬道歉

高雄左營2死3傷車禍　肇事駕駛解送畫面

女大生道歉「女警母全程拒看」　姊淚崩：我妹妹沒人可以牽了…

噴飛瞬間曝！轎車暴衝釀2死...妻抱兒求救　住戶：根本沒煞車

賴清德順利出訪！　突破封鎖抵達史瓦帝尼

日本正妹吐奶咖啡

恐怖畫面曝！基隆女騎士硬跨線逆向　「第2輛車閃不過」撞死她

臨停買烤鴨！擋視線害車禍吃紅單　老闆霸回1句：罰單我付

最後身影曝！1家3口高雄看診天人永隔　目擊者見暴衝車急倒退5步

提醒市民「三不讓」抗鼠患！　蔣萬安：將進行全面環境清消

南韓成最大贏家！中日韓「黃金連假重疊」　盼吸引20萬名外籍旅客

哥吉拉成關鍵字？中國網軍操弄「福島核廢水」風向　南韓也淪目標

奪命瞬間曝！男大雨中牽車「誤觸電線」　當場倒地身亡

吸引韓國人的味兒！陸霸王茶姬首爾店「排隊4小時」　瘋上海旅遊

泰嘟嘟車活春宮！長髮妹埋頭「忘情吞吐」　荒謬畫面曝光

全球僅20例！雙胞胎姊妹「生父不同人」　驗DNA驚揭母藏49年祕密

泰國極樂監獄！中國囚犯享「女模直送」VIP炮房　典獄長遭開除

婚禮前被潑黑漆！女崩潰2年後重來　這次要請保全

伊朗處決21歲空手道冠軍！　傳遭單獨關押、刑求逼供

目睹路人滿身血倒地！泰男熱心幫忙　衝進人群「才知是親爸」

挑戰賽前都有課題！國王雙衛熄火洪總盼反彈　特攻馬可頻犯滿主帥說要找解方

葉總沒注意到雙響砲　朱育賢：他太專注了

民眾黨「美女博士」脫黨參選北市議員！信心喊話：實力不需附庸

日股刷新高「投機資金」湧東京房市！　專家：一般人已住不起

長期打鼾成中風警訊！他發病後才知睡覺「每小時停呼吸30次」

出國必學！女醫教3招飯店防身自保「低科技警報器」：馬克杯防護法

子筑轉戰UG曝適應心聲！緊張忘舞到愛上台南應援　學姊暖送新包好感動

WSJ：台灣在非洲考驗中智取中國　賴清德在爭取國際認可戰得分

「啃油蟎蟲」藏每個人睫毛！醫示警5症狀　恐已爆量繁殖

Lucas退SM轉戰IG訂閱！「驚人月收曝光」比王俐人賺更多

【家教真好】弟弟過馬路見駕駛減速禮讓　鞠躬致謝超有禮貌

國際熱門新聞

安檢太慢飛機不等　肉身擋機超失控

運鈔機墜毀22死「致命關鍵曝」　2駕駛被捕

印度人魔！他「性侵4歲女童」石頭砸死棄屍

泰極樂監獄！中國囚犯享「女模直送」VIP炮房

生育節淪性侵祭典！　女大生遭當街扒衣輪暴

長髮妹埋頭「忘情吞吐」！嘟嘟車活春宮

印度男搭酷航「性侵鄰座女乘客」！

最新研究：超加工食品與「失智症」有關

川普不滿德黑蘭提案3點　戰火恐再起

吉隆坡機場悲劇！　2旅客相繼墜落亡

男大雨中牽車「誤觸電線」　當場倒地身亡

旭山動物園焚化爐找到「多塊人骨」

南韓防疫當局警告：赴日旅遊應多留意

川普裁減德國駐軍　駐歐洲美軍現況一覽

更多熱門

相關新聞

吸引韓國人　霸王茶姬首爾店「排隊4小時」

吸引韓國人　霸王茶姬首爾店「排隊4小時」

中國連鎖手搖飲「霸王茶姬」近日在首爾江南、龍山與新村同步開設3間直營店，其中新村門市開幕首日即出現誇張排隊人潮，從清晨一路延續至下午，最長等候時間達188分鐘

旭山動物園焚化爐找到「多塊人骨」

旭山動物園焚化爐找到「多塊人骨」

別人家丟衛生棉踩雷？日女怨：噁心死，想絕交

別人家丟衛生棉踩雷？日女怨：噁心死，想絕交

台南芒果產季開跑！頂級愛文直送日本國內外同步嚐鮮

台南芒果產季開跑！頂級愛文直送日本國內外同步嚐鮮

噁！廣藏市場攤商「翻垃圾桶搜冰塊」回收使用

噁！廣藏市場攤商「翻垃圾桶搜冰塊」回收使用

關鍵字：

日韓要聞日本福島核電廠核廢水廢水氚廢水核處理水

讀者迴響

熱門新聞

去日本買「難吃又便宜伴手禮」送主管　一票人曝清單

女偶像爆「交往公司高層」換C位！拍片被逼全裸洗澡

25歲女星「月領55萬零用錢」！爸爸職業曝光

安檢太慢飛機不等　肉身擋機超失控

女警肖像畫「哥求原圖收藏」　網嗆：家裡死人也不能這樣

金秀賢被目擊「暴瘦憔悴」慘況曝光

伍佰被目擊「拄拐杖走在人行道」

學姐黃瀞瑩酸騙通告　名嘴吳靜怡嗆花瓶：別逼我參選幹爆妳

赴女警靈堂「戴家3人全戴綠口罩」！網逆風

天心原本不知和舒淇是國小同學

北捷車廂砰一聲　「玻璃隔板突爆裂」嚇一跳

王俐人才反擊離婚！　老公沉默多日發文了

網問滅鼠妙招　陳水扁：不是現任要處理？為何要前市長教？

運鈔機墜毀22死「致命關鍵曝」　2駕駛被捕

姨媽逼15歲外甥女當眾％％男友！還拍片慘了

更多

最夯影音

更多
20歲女大生到了！父母陪同抵女警靈堂上香　90度鞠躬道歉

20歲女大生到了！父母陪同抵女警靈堂上香　90度鞠躬道歉
高雄左營2死3傷車禍　肇事駕駛解送畫面

高雄左營2死3傷車禍　肇事駕駛解送畫面

女大生道歉「女警母全程拒看」　姊淚崩：我妹妹沒人可以牽了…

女大生道歉「女警母全程拒看」　姊淚崩：我妹妹沒人可以牽了…

噴飛瞬間曝！轎車暴衝釀2死...妻抱兒求救　住戶：根本沒煞車

噴飛瞬間曝！轎車暴衝釀2死...妻抱兒求救　住戶：根本沒煞車

賴清德順利出訪！　突破封鎖抵達史瓦帝尼

賴清德順利出訪！　突破封鎖抵達史瓦帝尼

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面