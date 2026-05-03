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南韓成最大贏家！中日韓「黃金連假重疊」　盼吸引20萬名外籍旅客

▲▼南韓首爾明洞。（圖／達志影像）

▲南韓首爾明洞。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

中國五一勞動節、日本黃金週與南韓兒童節連假重疊形成「超級黃金週」，帶動三國旅遊與消費爆發。預估中國、日本訪韓旅客約20萬人，南韓成最大受惠地，首爾關鍵字搜尋與訂房率居冠，內需與觀光同步升溫，南韓政府推動分流與地方觀光因應熱潮，高油價仍無阻出遊動能。

根據韓媒《中央日報》，這波「超級黃金週」已正式啟動，中國迎來5月1日至5日勞動節連假。中國交通運輸部預估，此期間人口流動量將達歷史新高，累計約15億2000萬人次，平均每日超過3億人移動。儘管國際油價上漲推升機票成本，但選擇出境旅遊的民眾仍增加，反而出現「捨棄海外、轉國內長途旅遊」趨勢，較去年同期成長超過30%。

同時，中國政府也投入約613億元規模消費補貼，以刺激內需市場。

日本方面則自4月29日「昭和之日」起進入黃金週假期，並一路延續至5月6日補假，若搭配請假策略，最長可享有8天連休。期間包含憲法紀念日、綠之日與兒童節等多個假期密集重疊，使日本國內旅遊與交通全面進入高峰。

大型旅行業者JTB分析，今年約有80%的日本出境旅客選擇前往南韓及其他鄰近亞洲國家，短程旅遊需求明顯升溫。

在三國連假交錯之下，韓國成為最大受惠市場。觀光業界預估，中國與日本訪韓旅客合計約達20萬人，帶動飯店、機票與景點全面升溫。其中首爾更在中國Airbnb搜尋排行與日本HIS旅遊預訂中雙雙奪冠，顯示南韓旅遊熱度達到高點。同時，南韓國內也因長假出現回流旅遊潮，度假村與熱門景點住房幾近客滿。

面對龐大人潮，韓國政府已規劃擴增郵輪航線，連接濟州島與釜山等地，同時強化地方特色旅遊內容，以分散首都圈壓力。專家指出，在高油價與成本上升背景下，旅遊天數縮短、近距離旅行成主流趨勢的情況更加明顯，因此如何趁勢強化「短程高頻」的入境旅遊品質，將成為南韓觀光下一階段關鍵課題。

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