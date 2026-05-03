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孕婦搭飛機突陣痛！2乘客「鞋帶綁臍帶止血」　緊急幫接生

▲▼飛機,機艙,搭機,空姐,乘客,示意圖。（圖／VCG）

▲一名女乘客日前搭乘達美航空時，在機上產下一名女嬰。（圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

美國達美航空（Delta Air Lines）日前上演了一場驚險又溫馨的高空接生記！一名孕婦在從喬治亞州飛往奧勒岡州的航班上突然陣痛臨盆，當時距離降落還有30分鐘，所幸機上剛好有2名休假的急救人員，緊急伸出援手。兩人在醫療器材極度匱乏的情況下，利用鞋帶固定臍帶，成功接生一名健康的女嬰。

預產期前2周突陣痛！客機地板變緊急產房

根據《美聯社》與當地媒體報導，這起空中生產事件發生在24日下午。孕婦布萊爾（Ashley Blair）當時正準備前往奧勒岡州的母親家中待產，當時距離預產期還有約2周。沒想到飛機在降落於波特蘭機場的前30分鐘，布萊爾突然感覺到強烈陣痛。

英雄急救員用「鞋帶、毛毯」神接生

由於情況緊急，空服員隨即廣播徵求醫療志願者。當時剛結束休假、正搭機準備回公司報到的2名急救員弗里茨（Tina Fritz）與鮑威爾（Kaarin Powell）立刻挺身而出。然而，機上並未配備完整的緊急生產器材，兩人臨危不亂，索性在走道上鋪開毛毯當產床。當孩子出生後，她們甚至機智地解下「鞋帶」來綁臍帶，成功協助布萊爾產下體重約2.5公斤的健康女嬰。

全機乘客快閃祝福！急救員：我們成了終生摯友

女嬰呱呱落地的一刻，機艙內爆發出熱烈的掌聲與歡呼，乘客們紛紛幫這對母女拍照留念，現場充滿喜悅氛圍。飛機一著陸，波特蘭機場的醫護人員立刻接手將母女送往醫院，經檢查兩人身體狀況均非常良好。

弗里茨事後感性表示，這場意外讓她結識布萊爾，兩人到現在還有聯絡，「經歷了這件事，我們好像成了一輩子的朋友。」

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