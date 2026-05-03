數百萬人天天吃！　最新研究：超加工食品與「失智症」有關

▲超加工食品不僅與多種慢性病相關，更會直接增加罹患失智症的風險。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

大眾普遍認知「超加工食品」（UPFs）有害健康，但最新科學研究進一步揭示，這類飲食習慣對大腦的傷害恐比想像中更嚴重。一項發表於醫學期刊的研究指出，超加工食品不僅與多種慢性病相關，更會直接增加罹患失智症的風險，且攝取量每增加10%，受試者的注意力就會出現明顯下降。

超加工食品與30種負面健康結果有關

根據阿茲海默症協會（Alzheimer’s Association）期刊《阿茲海默症與失智症》（Alzheimer’s and Dementia）刊登的最新研究，超加工食品與超過30種負面的健康結果存在關聯，其中包括多項引發失智症的風險因子，例如心血管疾病、第2型糖尿病以及肥胖。

澳洲蒙納許大學（Monash University）的研究團隊針對2000多名40至70歲、且無失智症狀的成年人進行分析。研究發現，超加工食品的攝取量每增加10%，受試者的注意力分數就會變低，失智風險也隨之升高。值得注意的是，即便受試者平時有維持如「地中海飲食」等健康習慣，只要超加工食品攝取超標，大腦功能依然會受損。

專家點名：食物不是「良藥」就是「毒藥」

加州精神科權威、阿門診所（Amen Clinics）創辦人阿門博士（Daniel Amen）接受《福斯數位新聞》採訪時強調，飲食對大腦有著「強大影響」。他指出，大腦是一個極其耗能的器官，消耗了人體約20%的熱量，「因此，這些熱量的品質非常重要。」

阿門博士直言，食物若不是「良藥」就是「毒藥」。他點名常見的包裝零食、軟性飲料與即食餐點，這類食品富含高糖、不健康脂肪與添加劑，會引發發炎、胰島素阻抗與氧化壓力，對大腦功能極為不利。

多吃一包洋芋片 專注力恐明顯衰退

研究數據顯示，超加工食品攝取量僅需增加10%，大約相當於每天多吃一包洋芋片，就會導致注意力出現「可測量的下降」。阿門博士表示，「注意力是學習、記憶、決策與解決問題的入口，如果你無法集中精神，就無法完整吸收資訊。」

針對許多市售產品宣稱無糖、低碳或「適合生酮」，阿門博士提醒，超加工過程本身就會破壞食物的天然結構，並可能引入影響認知能力的化學成分。他建議民眾應堅守「愛那些也會愛你的食物」的原則，攝取長在植物上或來自動物的天然原型食物，而非工廠產出的食品。

提早預防 專家建議從日常「小替換」做起

阿門博士建議，若有失智症家族史、記憶力困擾或高血壓、體重問題的人，飲食應被視為「首要的大腦健康干預措施」。他鼓勵民眾每天嘗試用一項健康選擇取代超加工食品，例如將洋芋片換成堅果、將汽水換成水或無糖綠茶、將包裝甜點換成新鮮莓果。

「記住，你並非只能被動接受現狀，你可以讓大腦變得更好。」阿門博士強調，持之以恆的微小選擇，將能改變大腦與人生。