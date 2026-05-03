安檢太慢飛機不等！30多人衝停機坪「肉身擋機」超失控

▲30多名旅客衝上停機坪阻擋飛機起飛。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

法國馬賽普羅旺斯機場（Marseille-Provence Airport）爆發混亂場面，瑞安航空FR2640班機原定晚間10時30分飛往摩洛哥馬拉喀什（Marrakesh），因人力短缺導致安檢大塞車。沒想到，超過半數旅客尚未通關，機組人員竟執意起飛，30多名旅客憤怒衝上停機坪，試圖「肉身擋機」。

根據法媒BFM TV報導，這起事件發生在當地時間4月18日深夜。其中一名受困旅客表示，瑞安航空（Ryanair）管理層過來告知艙門關閉時，只有50%左右的旅客通過安檢，對方卻宣稱，「公司不論如何都希望飛機準時出發」。

因為不甘心被拋下，30多名激憤旅客決定衝入停機坪，試圖阻止飛機起飛。有人對著地勤咆哮，有人站在機身前揮舞雙臂，有人情緒幾近崩潰，機長一度探頭出駕駛艙窗外，向地面旅客喊道「這樣不好」，失控畫面全被鏡頭錄下。

儘管旅客全力阻擋，班機仍於隔日凌晨1時50分強行起飛，83名旅客就此滯留機場。

警方消息人士透露，一名女性旅客疑似破壞消防安全系統以打開停機坪通道，在承認犯行後已經被捕。馬賽普羅旺斯機場則啟動內部調查，全面徹查事件經過。