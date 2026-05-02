雲林健康嘉年華雙鄉登場　健走結合減碳掀全民運動潮

▲雲林健康嘉年華，健走結合減碳。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「2026雲林健康嘉年華」活動今（2）日分別於褒忠鄉及麥寮鄉熱鬧登場，結合樂活健走、健康宣導與淨零行動，吸引大批鄉親參與，在健走與闖關活動中凝聚社區情感，以實際行動邁向健康與永續生活。麥寮鄉公所政風室也在現場設置宣導攤位，吸引民眾在遊戲中學習法治觀念。

雲林縣長張麗善表示，根據2024年運動部評比，雲林縣BMI過重比例曾高達43.1%。縣府自2025年推動「日走7000步」政策，積極辦理健走與健康減重活動，吸引上萬名鄉親參與，累計已達21億步、減重約1.8公噸，成功將BMI過重比例降至約40%，全國排名提升至第7名，改善縣民健康狀況。

▲民眾齊聚參與健走活動，在陽光與田野間邁步前行，展現健康與活力。（圖／記者游瓊華翻攝）

健康嘉年華除推廣健走運動外，也結合衛生所與醫療院所提供健康篩檢服務，鼓勵民眾定期檢查，落實早期發現、早期治療；同時融入健康飲食宣導及多元競賽機制，透過鄉鎮、學校、縣府局處及個人、團體競賽，提升參與度，讓健康觀念融入日常生活。

褒忠鄉場次於褒忠國小舉行，由行政處籌辦，規劃清晨健走路線，民眾沿途欣賞田園風光、感受清新空氣。現場並安排在地社團與學校表演，以及健康闖關攤位，透過互動體驗提升民眾健康知識，營造活力與歡樂氛圍。

▲麥寮鄉公所政風室設攤，讓學童在遊戲中學習法治觀念。（圖／記者游瓊華翻攝）

麥寮鄉場次則由環保局於麥寮社教ESG永續發展示範園區舉辦，以「燃卡減碳 × 麥向淨零」為主題，規劃5公里健走及淨零闖關活動，將健走里程轉化為減碳數據，讓民眾直觀感受自身行動對環境的貢獻。

環保局長張喬維表示，在中央與地方合作下，濁水溪揚塵治理成效顯著，影響天數已由106年59天降至111年2天，吸引包括東方白鸛等珍稀鳥類棲息繁衍，環境改善成果卓著。期許透過健走結合減碳理念，讓民眾在促進健康的同時，也能共同為環境永續盡一份心力。

另外，麥寮鄉公所政風室也聯合衛生單位，針對現場餐車進行稽查，從食材來源、保存方式到作業環境與人員衛生逐一把關，確保符合食品安全規範。麥寮鄉公所政風室表示，這次將健走活動結合法治宣導與食安把關，希望透過寓教於樂的方式，加深民眾對反貪、反詐、反賄等議題的認識，同時兼顧健康與環保，展現政府守護民眾生活品質的用心。

▲麥寮鄉公所政風室希望透過寓教於樂的方式，加深民眾對反貪、反詐、反賄等議題的認識。（圖／記者游瓊華翻攝）