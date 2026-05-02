明收假車潮來了「國道11處地雷」　國5塞到深夜

▲明天收假日國道有11處易塞路段。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

明（3）日為勞動節連假收假日，國道交通量預估上看1.2倍，高公局研判，國道明天將有11處易塞路段，其中國5北上路段可能從上午10時塞到晚間9時。

今下午出現北返車流，國1北向竹北-湖口，以及國5南向南港系統-坪林較塞，國5北上路段預估可能塞到午夜，其餘路段大致正常。

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明日為連假收假日，預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判，明日國道將有11處重點壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

▲國道疏運攻略。（圖／高公局提供）

明日國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。