桃園景福宮迎母親節！蘇俊賓陪百名親子共遊　體驗古蹟之美

▲桃園市副市長蘇俊賓昨天下午出席景福宮母親節親子嘉年華會，與上百親子提前歡度母親節。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓昨（1）日下午參與桃園區「景福宮—感恩五月・母親節親子嘉年華會」時表示，兩百多年前雖然沒有美術館或活動中心等設施，但景福宮的廟埕，就是桃園當時重要藝術中心與休閒活動場域，不僅承載信仰，更是展示大師匠藝與民眾聯絡感情的文化中心，感謝景福宮團隊努力，連年舉辦各項活動吸引孩童走入廟宇，親近並了解傳統文化，讓文化傳承得以向下扎根。

▲桃園市副市長蘇俊賓昨天下午出席景福宮母親節親子嘉年華會，與親子共歡。（圖／市府新聞處提供）

蘇俊賓於昨天下午三時許出席景福宮母親節親子嘉年華會，也趁機向上百參與親子說起桃園「武陵」地名典故，源自清代總兵「武隆阿」，其題字的匾額至今仍懸掛在景福宮內，包括許多精彩的文資如匾額、人物托寶造型燭台等都已由市府公告指定為古物，藝術價值十分精采。

▲桃園市副市長蘇俊賓昨天出席景福宮母親節親子嘉年華會，會上大合影。（圖／市府新聞處提供）

市府民政局指出，這次活動結合母親節意涵與親子互動元素，包含舞台表演、親子遊樂設施及手作體驗三大主軸，不僅安排氣球帶動唱、小丑魔術秀、川劇變臉與特技演出，也設置氣墊遊戲區與泡泡互動空間，並規劃「幸福花束親子DIY體驗」，讓孩子能透過實際行動向媽媽傳達愛與祝福，同時促進家庭成員之間的情感交流。