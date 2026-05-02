女大生上香女警未婚夫怒了　泣血控訴：3人擠不出1滴眼淚

▲戴姓女大生今日在家屬陪同下前往靈堂上香。（圖／記者林東良攝）

記者林東良、葉品辰／台南報導

台南市警局育平派出所28歲女警鄭詠心4月28日清晨遭20歲戴姓女大生騎機車追撞後再被遊覽車輾過不幸身亡，今（2日）戴姓女大生在家屬陪同下前往靈堂上香後，鄭女未婚夫稍早在社群平台發文，字字句句痛批對方態度冷漠，「三個人擠不出一滴眼淚」，悲憤情緒溢於言表。

回顧本案，鄭詠心當天清晨騎車外出，行經安南區安和路二段時，遭戴姓女大生從後方追撞摔車，隨即被後方遊覽車輾過當場死亡。事故發生後，戴女未第一時間關心傷者，反而低頭查看機車是否受損，曝光後引發輿論撻伐。今上午戴女在父母陪同下到靈堂致意，全程低頭不語並多次鞠躬道歉，但家屬與未婚夫仍難以接受。

▲鄭詠心的家屬完全無法接受，未婚夫痛批他從對方眼神中看不到絲毫反省與悔意。（圖／翻攝自鄭詠心未婚夫IG，點圖放大）

鄭詠心的未婚夫在貼文中寫道，「生而為人，而非牲畜，是因為能理解痛苦、承擔錯誤」，直指一條生命逝去、兩個家庭破碎，但從對方眼神中「看不到絲毫反省與悔意」，甚至連最基本的哀傷都顯得吝嗇。他更質疑，對方連象徵性的下跪道歉都拒絕，形容整個過程如同「被操控的傀儡」，一舉一動都缺乏真實情感。

他也提到，外界報導所稱的「90度鞠躬」，在他眼中根本只是點頭，甚至不如路過民眾自發前來上香時的誠意。未婚夫回憶，有目擊者因未能即時伸出援手而自責落淚，對比之下更讓他難以接受肇事者的反應。貼文最後，他哽咽寫下對鄭詠心的不捨，痛問「妳的大好生命，怎麼會葬送在這些人手上」，並直言自己從警至今，「從沒見過這麼醜惡的眼神與表情」。