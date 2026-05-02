耳朵突痛炸！40歲英作家「醒來已隔年」　崩潰：以為我死了

▲英國作家丹尼爾約翰哈丁感染腦膜炎，昏迷長達3週才甦醒。（圖／翻攝IG，@Daniel Harding）

文／CTWANT

原以為只是普通耳痛卻差點喪命！英國作家丹尼爾約翰哈丁（Daniel John Harding）近日分享自身瀕死經歷，指出自己在2025年12月感染腦膜炎，短短數日內病情急速惡化，不僅陷入長達3週昏迷，甚至一度被醫師警告僅剩24小時生命，醒來後世界早已天翻地覆。

根據英國媒體《Daily Mirror》報導，現年40歲的哈丁回憶，這場惡夢始於2025年12月中旬，當時他才剛與朋友聚會，隔天甚至還打算跑步，身體狀況看似完全正常，沒想到幾天後突然在家中昏倒，緊急送醫後確診為致命的細菌性腦膜炎。

醫師指出，腦膜炎若未即時治療，可能在短短24小時內奪命。儘管醫療團隊第一時間施打抗生素，病情仍迅速惡化，哈丁在短短兩天內陷入昏迷，家屬甚至被告知需做好最壞打算。

最讓他震撼的是「時間消失」。他表示：「我上床時還在想隔天要做什麼，結果醒來已經是新的一年。」原來他在昏迷中度過聖誕節與跨年，整整21天毫無意識。醒來當下，他甚至一度崩潰直呼：「我以為我死了，這就是死亡的感覺。」

雖然奇蹟生還，但真正的考驗才剛開始。哈丁在醫院住院長達7週，必須重新學習走路、說話與基本動作，從原本事業穩定、生活忙碌的狀態，瞬間變成連日常行動都困難的患者。他坦言，「我必須重新學會如何走路、說話與移動」，甚至一度懷疑自己能否恢復正常生活。

出院後，他仍面臨嚴重後遺症，包括視力與聽力受損、長期疲勞與暈眩，只能透過物理治療與語言復健慢慢恢復。不過這場瀕死經歷也徹底改變他的人生觀，此外，哈丁也曾在Podcast節目《Generation Uncharted》以及接受BBC訪問時強調，腦膜炎初期症狀極易被忽視，他當時只是以為耳部感染，卻在短時間內惡化成致命疾病。

他呼籲民眾提高警覺，「不要以為時間還很多」，並提醒腦膜炎常見初期症狀包括高燒、頭痛、畏光與頸部僵硬，一旦出現應立即就醫，避免錯失黃金治療時間。

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