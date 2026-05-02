2國中生網上辱師「豬油旺盛、弱智」法院判賠1萬5　家長也要賠

▲桃園市某國中班導遭2學生在網路上羞辱還投訴教育局，憤而向法院提告並請求損害賠償。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某國中班導師控告班上2學生投訴教育局包括懲罰學生蹲著上課、上課當眾諷刺學生等，還在LINE等社群網站以「打火機點臉」、「拿刀X爆妳」、「支持原告吃屎」、「弱智騷操作」等粗鄙言論羞辱，嚴重侵害名譽權與精神人格權，向法院提告並請求損害賠償；桃園地院審理後，認定2學生在特定網路言論構成侵權，判決2學生與家長共4人應連帶賠償合計1萬5千元，原告其餘請求則遭駁回，本案還可上訴。

根據判決書指出，這名老師自2024年8月起擔任該班導師，2人為班上學生，其中一名學生曾多次向市府教育局陳情，指控老師隨意懲罰學生、沒收物品、當眾諷刺、威脅學生等；另名學生則在LINE群組對話及IG發文，以「點打火機燒身」「豬油旺盛」「洗臉」等言語嘲諷老師容貌，IG上指稱老師「吃屎」「有病」「弱智」，老師認為名譽權、精神人格受有損害，依侵權行為提起訴訟。

法官認為，學生向教育局的投訴不構成侵害名譽，但兩名學生在LINE群組內，以「點打火機燒身」「豬油旺盛」「洗臉」等言語嘲諷老師容貌，及B生在IG上稱老師「吃屎」「有病」「弱智」等，屬意圖散布於眾的侮辱性言論，客觀上足以貶損老師社會評價，構成故意侵害名譽權。

此外，學生在IG上限時動態發文「拿刀X爆妳、臭X子、X你祖宗100代」，雖未實際加害，仍足以使老師心生畏懼，侵害精神人格權。法院考量兩人為未成年學生，酌定賠償金額為1萬元及5,000元，而且家長也要連帶賠償。

桃園教育局表示，教育局尊重法院民事判決結果，此判決為校園言論尺度劃下明確界線，重申網路空間並非法外之地，無論是師生或親師之間，表達意見皆應建立在「互相尊重」的基礎上理性溝通。本局持續該校關注涉案學生之輔導機制，協助建立正確情緒抒發方式，並請各校全面加強學生之網路素養與法治教育，期盼化解親師生間的對立與誤解，讓校園回歸平靜溫馨。