藍白新北議員競合　白聯合競選自救、藍釋善意陸空戰都可連動

▲國民黨、民眾黨新北市策略合作，李四川在民調中勝出將代表藍白參選。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥、崔至雲／台北報導

2026年九合一選舉年底登場，在新北市長部分藍白策略合作，以民調方式推出李四川代表兩黨，對決民進黨立委蘇巧慧。面對議員選舉部分，儘管李四川釋出善意願意站台，但白營小雞仍人人自危不敢大意；在失去母雞狀況下，白營只能以聯合競選方式自救，甚至不排除北北連線擴大聲量。藍營輔選人士則說，陸戰層面不排除合體掃街、造勢，空戰也能透過議題、政見連動，互相拉抬。

在新北市長參選人以李四川為主後，民眾黨不能再打著市長參選人等名號做號召，選舉也回歸到以黨本身為主要的推展模式。多席次的議員選舉難以明確談出合作模式，國民黨也未實質空出席次禮讓，還是需回歸候選人本身是否認真經營。

據了解，民眾黨現階段規劃採聯合競選方式，除了新北市6位議員候選人分進合擊外，考量雙北人口流動的狀況，也不排除跨域合體，如大同、萬華、中正、文山等區候選人，可以和對岸的三重、板橋、中永和等地候選人合作，讓選票極大化。

尋求連任的新莊區議員陳世軒說，藍白在新北市的母雞由國民黨的李四川勝出後，對民眾黨6位議員參選人來說，後面或許會有站台、李四川也有釋出善意願意幫忙，但關鍵還是大家要靠自己。他強調，多席次議員母雞拉抬有效、但非絕對，重點還是候選人自己要勤跑基層，讓論述被看見、推出能吸引在地支持的政見。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，藍白在地方的競合是必然的，希望大家一起支持李四川，至於各區小雞一定也會有競爭、合作的關係，黨部目標就是確保市長順利當選，議員也能夠極大化、確保席次過半。

新北藍營輔選人士表示，輔選白營小雞的前提，仍以尊重民眾黨主體性為原則，以尊重議員參選人意願為前提。在陸戰層面，不排除合體掃街、造勢站台等行程；空戰部分，也可能透過議題、政見的連動，互相拉抬聲勢，各發揮所長、加乘戰力。

新北藍營輔選人士表示，目前新北藍白合甫成形，許多技術面的合作仍待進一步討論，但李四川已表明四大方向，就是尊重兩黨協議、採納民眾黨政見、人才共治、輔選藍白議員等，等同證實若白營議員參選人有提出要求，將會前往站台，力求議會席次最大化。

未來李四川除了持續勤走基層，結合國民黨既有組織實力持續爭取支持，也有望在空戰議題上和黃國昌分進合擊，以凝聚不分顏色的力量為最大目標。

