台南官田消防進音樂祭設九宮格闖關　親子邊玩邊學防災知識

▲官田消防分隊於西拉雅草原音樂祭設置九宮格闖關攤位，吸引親子參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市消防局官田分隊結合「西拉雅草原音樂祭」，設置「消防九宮格」闖關攤位，將防災知識融入趣味互動遊戲中，吸引不少親子駐足參與，在輕鬆音樂氛圍中學習防火觀念，現場氣氛熱絡。

許多家長帶著孩子挑戰投球闖關，在遊戲過程中認識防災重點，透過寓教於樂方式，加深印象，也讓防火觀念自然融入生活，達到宣導與娛樂兼具的效果。

此次宣導重點聚焦居家防火，消防人員提醒民眾烹調時務必落實「人離火熄」，並建議選用具自動熄火功能的爐具，以降低火災風險。

針對常見電器火災，消防人員也呼籲應定期檢查臥室及客廳用電設備，特別是長時間插電的季節性家電與高耗能電器，注意插頭是否積塵、電線是否遭受擠壓或綑綁，避免因電線過熱或短路引發火警。

此外，官田分隊持續推動建構居家防火避難環境，提醒民眾裝設住宅用火災警報器（住警器），並保持樓梯間與走道暢通，避免堆放雜物，同時可選用防焰窗簾及耐燃裝修材料，以利火災初期即早發現並迅速應變。

在火場應變部分，消防人員現場示範逃生原則，並導正常見錯誤觀念。官田分隊強調，火災發生時應掌握「小火快逃、濃煙關門」原則，若逃生路徑充滿濃煙，切勿貿然穿越，應立即關門避難並撥打119通報位置，等待救援。



台南市長黃偉哲表示，防災觀念應落實於日常生活，市府持續將安全教育融入各類休閒活動中，不僅提升市民安全意識，也逐步建立「自救救人」的城市韌性，朝打造安全宜居城市邁進。

消防局長楊宗林指出，預防勝於搶救，消防局持續推動防災教育生活化，讓民眾在輕鬆環境中學習住警器安裝及「濃煙關門」等重要觀念，使避難知識內化為生活習慣。

第二大隊大隊長王騰毅則表示，正確應變觀念在關鍵時刻能救命，未來將持續結合在地活動加強宣導，提升民眾對電器火災及逃生原則的認知，降低災害發生時的傷害。