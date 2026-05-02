「發呆大賽」纏鬥7小時　7女「分不出勝負」共同奪冠

▲幸福古村第二年舉辦「發呆大賽」。（圖／翻攝紅星新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

四川省眉山市丹稜縣幸福古村1日下午舉辦「發呆大賽」，比賽進行了7個小時，7名女參賽者依舊分不出勝負，最終一起拿下冠軍，平分5000元人民幣（約2.1萬元新台幣）的獎金。

據紅星新聞報導，幸福古村今年是第二次舉辦「發呆大賽」，除了發呆以外，主辦單位請來多名搞怪的NPC，用搞笑的方式打擾對手，並準備了香味四溢的烤肉誘惑對手。

與首屆大致相同，第二屆發呆大賽犯規淘汰規則包括更換姿勢、起身、倚靠外物（更換姿勢的判定標準為：手腳保持最初姿勢，不能動），使用電子設備，說話、大笑、發出聲音，睡覺／冥想（閉眼超過10秒），看書籍、報刊、雜誌等，吃東西，遮擋面部。

▼NPC會不斷打擾選手。（圖／翻攝紅星新聞）



比賽剛剛開始3分鐘，31號女選手易福嬌就因為龔琳娜老師演唱的充滿魔性的歌曲《忐忑》而笑場出局，成為了最快被淘汰的選手。

21歲剛畢業的陳垚汝是刷抖音來報名參賽的，7名NPC圍著他瘋狂逗弄，他始終沒有笑，直到一名NPC把烤肉串遞到他嘴邊，他才終於受不了，一口咬了下去。

成都蒲江的李孟琴上屆也有參賽，當時她堅持了近5個小時，但沒想到，這次不小心跟NPC打了招呼，慘遭淘汰，她感嘆，「這次競爭太激烈了，早點淘汰去吃燒烤。」

比賽從下午1點一直進行到晚上8點，7名女選手仍分不出勝負，最終平分本屆比賽的冠軍獎金。其中，四川東坡中等職業技術學校的老師汪瑩蟬上屆也拿下冠軍。

▼7位女選手一起平分獎金。（圖／翻攝紅星新聞）

