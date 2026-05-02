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大鹿林道傳意外！工程車翻落50米山崖　1人受困3小時獲救命危

▲一輛工程車行經苗栗縣泰安鄉大鹿林道時因不明原因翻落邊坡，副駕駛一度失去生命徵象。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲一輛工程車行經苗栗縣泰安鄉大鹿林道時因不明原因翻落邊坡，副駕駛一度失去生命徵象。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛、葉品辰／苗栗報導

通往大霸尖山的苗栗縣泰安鄉大鹿林道東線，今(2)日發生翻車意外，一輛前九九山屋施工的工程車，不明原因失控翻落約50至60公尺深山崖，造成2人受傷，其中副駕駛一度失去呼吸心跳，所幸經搶救後恢復心跳，目前仍在醫院治療中。

新竹縣消防局表示，今日上午11時許接獲苗栗縣方面通報，因事故地點地勢險峻請求支援，隨即派5車11人前往搶救。救援人員抵達現場後，發現工程車墜落邊坡，車體嚴重毀損，現場共有2名傷者。其中駕駛為本國籍男子，約40多歲，已自行脫困，意識清楚，但腿部骨折，由苗栗縣救護車送醫治療；副駕駛則為約40歲外籍男子，受困車內，經消防人員搶救約3小時終於脫困，初步判斷疑似髖關節骨折，且在送醫途中一度失去生命徵象。

▲一輛工程車行經苗栗縣泰安鄉大鹿林道時因不明原因翻落邊坡，副駕駛一度失去生命徵象。（圖／記者楊永盛翻攝）

消防人員持續進行心肺復甦術等急救措施，直到送抵醫院後成功恢復心跳，目前由院方持續救治中。消防局指出，山區道路彎曲且坡度陡峭，加上工程車重心較高，一旦失控容易翻覆墜落邊坡，救援難度也隨之增加。呼籲駕駛人行經山區路段時務必減速慢行，並隨時留意路況與車輛狀況，以確保行車安全。

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