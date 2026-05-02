傳女大生靈堂憂被揍先主動報案　南警「無法證實」：但有接獲情資

▲戴姓女大生2日上午在父母陪同下，前往鄭姓女警靈堂上香。（圖／記者林東良翻攝）



地方中心／台南報導

台南市警局育平派出所28歲女警鄭詠心，4月28日清晨騎車遭20歲戴姓女大生從後方追撞摔車，再被遊覽車輾過，引發社會關注。戴女在事發第5天，今(2日)上午10時前往靈堂上香道歉。據悉，外傳戴女疑似擔心自己的人身安全，前一天先報案請求警察派人保護，對此警方回應「無法證實」，但確實在接獲相關情資後部署維安相關計畫。

戴女昨天打電話給鄭女家屬，希望可以去靈堂上香，卻傳出戴女疑似因擔心自己的人身安全，怕到現場發生暴力情事，先向警局報案稱要去靈堂上香，希望警方可以到現場保護。

對此，台南市警察局第六分局回應，110報案內容警方有保護之責，任何人報案均一視同仁，警方有保密之責任與義務，針對媒體報導之相關內容均無法證實。不過，1日晚上確實在接獲戴女2日上午10時左右，將到鄭姓女警靈堂前上香的情資，為維護現場秩序與安全，獲報後就制定警力部署維安相關計畫，翌日上午依計畫安排警力在場維安，這非並臨時起意作為，且上午的靈前上香情事，也平和完成。

▲戴女抵達靈堂時，一旁確實有警方全程注意跟隨。（圖／記者林東良攝）