　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

李四川拋TPASS納高鐵　學者憂「運能吃緊」：恐衝擊服務品質

▲▼高鐵列車,台灣高鐵。（圖／高鐵公司提供）

▲李四川拋出TPASS納入高鐵通勤，學者憂心尖峰更擁擠。（示意圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

國民黨新北市長參選人李四川拋出「TPASS升級版」，加價納入搭高鐵通勤等方案，台北市長蔣萬安也表態可共同討論。交通部雖未正面回應，不過學者指出，高鐵尖峰運能已接近飽和，納入TPASS恐衝擊服務品質，且增加政府補貼支出，建議待高鐵運能提升後再評估。

國民黨新北市長參選人李四川昨（1日）拋出「TPASS升級版」納入高鐵方案，指出若未來可行，將研議透過加價方式，讓通勤族在上下班時段使用高鐵。李四川表示，「現在在研討跟計算，可能也要跟高鐵協商，如果計畫決定會對外公布。」台北市長蔣萬安今下午受訪也指出，期待可以一起來討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，TPASS是為了減輕日常通勤負擔，高鐵則屬高價、長距離運輸，兩者定位不同；現階段若納入，除將大幅增加補貼支出，恐排擠真正需要通勤支持的族群，影響政策公平性，同時高鐵尖峰運能已接近飽和，恐衝擊服務品質。他建議待未來運能提升後，再為審慎評估。

消基會交通委員會召集人李克聰也認為，高鐵納入TPASS並不合適，TPASS旨在支持日常通勤，高鐵則為高價長途運輸，兩者性質不同，若納入將大幅增加補貼支出，恐排擠既有通勤資源，影響公平性，也可能導致運輸分工失衡，衝擊高鐵與整體運輸體系運作。他說，現階段應審慎看待。

台灣大學教授賴勇成指出，高速鐵路屬高容量但尖峰高度稀缺的運輸系統，以台灣高鐵為例，尖峰與連假常接近滿載，若納入TPASS類月票，將以低邊際成本誘發額外需求，降低整體服務品質與效率，也不符資源配置原則。

賴勇成舉例，國際上如法國TGV、德國ICE與日本東海道新幹線均未將高鐵服務納入都市通勤月票，以維持容量調度與營收平衡；因此，高鐵較適合維持以價格機制與差異化票種為核心的營運模式，以兼顧容量效率與財務穩定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 8528 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全韓國人反對他們結婚！44歲女星成功嫁了　大咖歌后婚禮獻唱
快訊／還是去成了！　賴清德突然抵達史瓦帝尼
女大生上香...女警未婚夫怒了　泣血控訴：3人擠不出1滴眼淚
傳女大生靈堂憂被揍先主動報案　南警「無法證實」：但有接獲情資

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明收假車潮來了「國道11處地雷」　國5塞到深夜

小三小王剋星！5/4土地婆生日＋天赦日　命理師：斬爛桃花最靈

他拿到鈔票秒「強迫症發作」　一票網友喊+1：皺的還會先花掉

曾做黃播賺錢！　她遇真愛求問：該跟男友坦白嗎

李四川拋TPASS納高鐵　學者憂「運能吃緊」：恐衝擊服務品質

曾批台灣像屎！最強高中生Ray旅美2年後改口「定居首選是台灣」

明更熱衝上34度　鋒面夜襲「雨一路下到周二」

可能養出超級老鼠！民團揭「濫用鼠藥恐失敗3原因」：天敵也變少

搶看啦啦隊！味全龍曝「入場新規定」今起實施　網：早該如此

赴陸旅遊遭酸「別用健保」　陳重銘曝捐款單：愛台灣別光出一張嘴

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

小妹妹虔誠跪地祈求媽祖保佑　小小背影感動一票網友

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

忘記要放風！鳥寶氣炸開咬　奴才無奈：有人會哄嗎

談勁敵戴資穎退役　奧原希望喊話：有點寂寞！

屏東秘境獅王瀑布驚傳溺水！25歲男漂深潭　命危送醫搶救

川普考慮恢復軍事行動　伊朗嗆：美軍輸得很難看

明收假車潮來了「國道11處地雷」　國5塞到深夜

小三小王剋星！5/4土地婆生日＋天赦日　命理師：斬爛桃花最靈

他拿到鈔票秒「強迫症發作」　一票網友喊+1：皺的還會先花掉

曾做黃播賺錢！　她遇真愛求問：該跟男友坦白嗎

李四川拋TPASS納高鐵　學者憂「運能吃緊」：恐衝擊服務品質

曾批台灣像屎！最強高中生Ray旅美2年後改口「定居首選是台灣」

明更熱衝上34度　鋒面夜襲「雨一路下到周二」

可能養出超級老鼠！民團揭「濫用鼠藥恐失敗3原因」：天敵也變少

搶看啦啦隊！味全龍曝「入場新規定」今起實施　網：早該如此

赴陸旅遊遭酸「別用健保」　陳重銘曝捐款單：愛台灣別光出一張嘴

入行超過40年沒嘗試過　胡瓜竟然當了蜘蛛人

25歲天才導演獲奧斯卡名導欽點！　《末路相縫》神反轉獲封「柯恩兄弟接班人」

21名學生的熱鬧校慶　雲林土庫秀潭國小用感恩換甜蜜

黃子鵬終於征服大巨蛋！7局壓制兄弟無失分　奪本季第2勝

耳朵突痛炸！40歲英作家「醒來已隔年」　崩潰：以為我死了

雲林健康嘉年華雙鄉登場　健走結合減碳掀全民運動潮

全韓國人反對他們結婚！44歲女星成功嫁了　大咖歌后婚禮獻唱

快訊／突破封鎖還是去成了！　賴清德突然抵達史瓦帝尼

桃園景福宮迎母親節！蘇俊賓陪百名親子共遊　體驗古蹟之美

2國中生網上辱師「豬油旺盛、弱智」法院判賠1萬5　家長也要賠

【好身手救車】騎士煞車失控！撞車前一刻及時拉回敏捷點滿

生活熱門新聞

鹹酥雞總軟掉　他拿紙袋裝回家像剛炸好

1男3女去清境「他被要求睡車上」　萬人讚結局

好天氣剩2天熱到33度　周日鋒面夜襲「全台轉雨」

20:39台灣東部海域規模6.1地震　全台有感

大媽摳摸「好市多奇異果」全被錄！　身分曝光揭黑歷史

明晚「今年首波梅雨」2地有雷雨！　下週還有第二波

桃園新景點「Google評論4.5顆星」　遊客推爆

同事發伴手禮　他一看傻了

抽中領1500！終身學習券今登記5QA一次看　加碼11間博物館免費逛

女「亂戳好市多水果」遭起底是高中師　校方：片段資訊無法認定

連假第1天「嘉義塞滿人」　原因曝：皮克敏

6.1地震台灣進入活躍期？　郭鎧紋解答了

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

搭捷運手扶梯！他開批台人「1習慣」全吵翻

更多熱門

相關新聞

滅鼠患蔣萬安強調用中央核可藥劑　綠議員批：又推中央核准卸責

滅鼠患蔣萬安強調用中央核可藥劑　綠議員批：又推中央核准卸責

台北市近期爆發「鼠患」，野生老鼠逛大街的情形更屢見不鮮，讓不少市民見狀直呼噁心。市長蔣萬安今（2日）表示，相關局處都依照規劃進行整體環境清消，使用的也是中央核可的環境用藥。但民進黨議員顏若芳批，「藥物本身雖然合法，但不代表可以不顧環境風險隨意在民眾休憩的開放空間大量使用」；何孟樺說，台北市居然再次走回強調用藥撲殺的老路，重點是中央的防治策略早已改變。

新北藍白合李四川出線　民眾黨小雞找黨內大咖拼曝光

新北藍白合李四川出線　民眾黨小雞找黨內大咖拼曝光

菸友無處抽崩潰？西門町吸菸室遭批限時、又小又遠　北市府逐一回應

菸友無處抽崩潰？西門町吸菸室遭批限時、又小又遠　北市府逐一回應

婦帶2童過馬路「救護車鳴笛中煞停」　交通部：行人未禮讓可罰500

婦帶2童過馬路「救護車鳴笛中煞停」　交通部：行人未禮讓可罰500

軍購預算到底要多少？藍內部分裂　蔣萬安曝跟北市立委交換意見

軍購預算到底要多少？藍內部分裂　蔣萬安曝跟北市立委交換意見

關鍵字：

TPASS高鐵通勤李四川蔣萬安學者交通部

讀者迴響

熱門新聞

即／女大生現身靈堂！父母陪同90度鞠躬道歉

天心原本不知和舒淇是國小同學

Lulu「中空度蜜月」！

女大生鞠躬道歉「女警母全程拒看」

貪汙76萬！中國第一個被槍決女星「把肉體當籌碼」

鹹酥雞總軟掉　他拿紙袋裝回家像剛炸好

麥當勞爆炸案34年！　「殉職拆彈英雄」是玉女歌手男友

即／高雄車禍再添1死　2死3傷

獨／帶爸媽搭商務艙挨酸炫富！許志豪全說了

泰天橋淪「空中摩鐵」滿地套套　村民崩潰

1男3女去清境「他被要求睡車上」　萬人讚結局

王俐人最大尺度泡湯照流出　寫真「露多少不是問題」

即／害死台南女警女大生將現身　赴靈堂上香

84歲妹殺92歲姊　已達高度依賴等級

好天氣剩2天熱到33度　周日鋒面夜襲「全台轉雨」

更多

最夯影音

更多
高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象
女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

小妹妹虔誠跪地祈求媽祖保佑　小小背影感動一票網友

小妹妹虔誠跪地祈求媽祖保佑　小小背影感動一票網友

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面