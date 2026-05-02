李四川拋TPASS納高鐵　學者憂「運能吃緊」：恐衝擊服務品質

▲李四川拋出TPASS納入高鐵通勤，學者憂心尖峰更擁擠。（示意圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

國民黨新北市長參選人李四川拋出「TPASS升級版」，加價納入搭高鐵通勤等方案，台北市長蔣萬安也表態可共同討論。交通部雖未正面回應，不過學者指出，高鐵尖峰運能已接近飽和，納入TPASS恐衝擊服務品質，且增加政府補貼支出，建議待高鐵運能提升後再評估。

國民黨新北市長參選人李四川昨（1日）拋出「TPASS升級版」納入高鐵方案，指出若未來可行，將研議透過加價方式，讓通勤族在上下班時段使用高鐵。李四川表示，「現在在研討跟計算，可能也要跟高鐵協商，如果計畫決定會對外公布。」台北市長蔣萬安今下午受訪也指出，期待可以一起來討論。

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成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，TPASS是為了減輕日常通勤負擔，高鐵則屬高價、長距離運輸，兩者定位不同；現階段若納入，除將大幅增加補貼支出，恐排擠真正需要通勤支持的族群，影響政策公平性，同時高鐵尖峰運能已接近飽和，恐衝擊服務品質。他建議待未來運能提升後，再為審慎評估。

消基會交通委員會召集人李克聰也認為，高鐵納入TPASS並不合適，TPASS旨在支持日常通勤，高鐵則為高價長途運輸，兩者性質不同，若納入將大幅增加補貼支出，恐排擠既有通勤資源，影響公平性，也可能導致運輸分工失衡，衝擊高鐵與整體運輸體系運作。他說，現階段應審慎看待。

台灣大學教授賴勇成指出，高速鐵路屬高容量但尖峰高度稀缺的運輸系統，以台灣高鐵為例，尖峰與連假常接近滿載，若納入TPASS類月票，將以低邊際成本誘發額外需求，降低整體服務品質與效率，也不符資源配置原則。

賴勇成舉例，國際上如法國TGV、德國ICE與日本東海道新幹線均未將高鐵服務納入都市通勤月票，以維持容量調度與營收平衡；因此，高鐵較適合維持以價格機制與差異化票種為核心的營運模式，以兼顧容量效率與財務穩定。