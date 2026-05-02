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油價飆「飛一趟虧一趟」　中國「五一」出境航班取消率倍增

▲上海浦東機場降落的外籍航空公司航班。（圖／CFP）

▲上海浦東機場。（圖／CFP）

文／中央社

中國今年五一勞動節假期的國際航線取消率較去年倍增至7.4%。分析稱，中東戰事推高油價，機票漲幅無法覆蓋燃油成本，部分低收益的遠程航線「飛一趟虧一趟」，航空公司減少虧損只能撤班。

為期5天的中國勞動節假期昨天開始，綜合陸媒每日經濟新聞、香港明報報導，數據顯示，今年五一假期全國計劃航班總量8萬5285班，年增5.25%，其中國際航線9827班，取消航班785班，取消率從去年的3.6%倍增至7.4%，中國境內航空公司負責的國際航線取消率達10.7%。

按區域劃分，中東、東亞、大洋洲、東南亞往返中國的航線取消最為密集。

報導表示，中國航空公司未公布大規模停飛公告，多採取「系統調整」、「線下告知」等方式，變相壓縮五一期間東南亞的運力投放。

此外，出境安全也是今年五一假期旅客選擇出行目的地的首要考量。四川走遍全球國際旅遊有限公司成都分公司表示，今年五一假期整體出境遊訂單年減約30%，其中南亞地區下滑最嚴重，「客人擔心飛過去回不來，而且當地沒油，航班動不動取消」。

大量航班臨時取消，打亂了眾多旅客提前規劃的行程，也衍生經濟損失與維權糾紛。有旅客表示預訂了不可退改的海外酒店及當地一日遊產品，卻因航班取消全部作廢，損失近人民幣2000元（約新台幣9000元），而航空公司只賠機票差價，拒絕賠付行程間接損失。

針對出境遊取消潮，中國旅遊業人士分析，主要原因在於中東戰事推高航油價格，機票價格漲幅遠遠無法覆蓋燃油成本，導致部分低收益的遠程航線陷入「飛一趟虧一趟」困境，航空公司只能主動取消虧損航班，以控制風險。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1150502

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