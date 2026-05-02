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印度人魔！他「性侵4歲女童」石頭砸死棄屍　監視器畫面曝

▲▼印度人魔「性侵4歲女童」石頭砸死棄屍！。（圖／翻攝自新德里電視台）

▲監視器拍下嫌犯誘拐女童的畫面。（圖／翻攝自新德里電視台）

記者王佩翊／編譯

印度社會再度爆發令人髮指的殘忍性侵案！普那（Pune）一名65歲男子涉嫌性侵並殘忍殺害一名年僅4歲的女童，甚至在犯後使用大石頭重擊女童頭部企圖毀屍滅跡。而他帶走女童的過程也被監視器畫面拍下，成為關鍵證據，揭發這起慘無人道的惡行。

失蹤半日尋獲「血染殘屍」！監視器錄下老翁誘拐瞬間

根據《新德里電視台》報導，被害的4歲女童1日下午突然失蹤，家屬心急如焚展開搜索，最後卻在一處偏僻地點發現了女童血肉模糊、傷痕累累的遺體。警方調閱案發地點附近的監視器畫面，清楚拍下一名65歲的老翁帶著女童離開的最後身影，隨即將其逮捕到案。

村民集體崩潰封路抗議！警方承諾「15天內起訴」

女童的遺體被送往警局時，家屬當場崩潰痛哭，場面令人鼻酸。此案也引發眾怒，當地村民齊聚示威，在高速公路上拉起人牆阻礙交通，抗議長期以來印度司法對於性侵犯罪的縱容。

當地社會活動家怒批，「雖然我們是在法律體制下運作，但快速法庭一再延誤判決，導致法律失去了震懾作用，暴力循環才會不斷發生。」對此，普那農村警察局長吉爾（Sandip Singh Gill）親自出面安撫群眾，承諾警方將在15天內提交起訴書，並將此案送入快速法庭，確保嫌犯受到最嚴厲的法律制裁。

印度社會治安亮紅燈！一周內爆發2起幼女虐殺案

印度大諾伊達地區（Greater Noida）也剛發生類似事件，一名38歲男子涉嫌勒死自己14歲的繼女並棄屍森林，因此於4月30日被逮。初步調查顯示，被害少女長期遭受性侵。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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