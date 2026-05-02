明更熱衝上34度　鋒面夜襲「雨一路下到周二」

▲明晚起鋒面接近、通過，隨後華南雲雨區接力，雨將下到周二。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(3日)白天將更熱，局部高溫上看34度，不過明晚起要變天了，新一道梅雨鋒面接近，周一通過，各地有降雨機會，中部以北雨勢較明顯，周二華南雲雨區東移，各地也有局部降雨機會，並迎來一波降溫，最低溫下探19度。周三起天氣回穩，不過另一道鋒面將於周五、周六壓境，將再轉為有雨天氣。

明天白天天氣穩定，降雨以午後雷陣雨為主，北部、東北部及其他山區有局部短暫雷陣雨；氣溫將更高，台東有焚風發生機會，台南也有局部高溫，西半部約31到34度。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

不過明晚起將變天，中央氣象署預報員劉沛滕表示，新一道梅雨季鋒面明晚開始影響台灣，中部以北、宜蘭有短暫陣雨或雷雨，鋒面下周一通過台灣，各地有降雨情況，中部以北雨勢較明顯，鋒面過了後，華南雲雨區東移接力，下周二各地有局部降雨，下周三、周四天氣才轉為穩定。

劉沛滕指出，另一道鋒面預計下周五接近，午後雷陣雨增加且稍多，山區、近山區平地有局部短暫雷陣雨；下周六鋒面通過，中部以北雨勢明顯，其他地區也有局部降雨。整體來說，未來一周有兩道梅雨鋒面移動，但水氣沒有很多。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

未來溫度趨勢上，劉沛滕說明，明晚過後鋒面通過，還有東北風及華南雲雨降雨影響，下周一北台灣溫度下降，高溫約24度，低溫約20度，中南部雖影響不大但仍會稍降溫。

劉沛滕說，最低溫時間點將落在下周一夜晚至周二清晨，北部低溫約19度上下，下周三溫度再度回升。