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新北拱心宮媽祖遶境抵基隆　邱佩琳迎駕祈福：凝聚善念守護城市

▲新北拱心宮媽祖遶境抵基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北拱心宮媽祖遶境抵基隆。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

新北市拱心宮舉辦的「拱心會聖‧巡禮基隆」媽祖遶境活動，今（2日）中午抵達基隆市中山區，副市長邱佩琳代表市長謝國樑親自到場迎駕，向新北市拱心宮、基隆聖安宮及一路隨行的「香燈腳」致上誠摯問候與平安祝福，現場氣氛熱絡溫馨。

邱佩琳致詞表示，自己去年也曾參與這場宗教盛會，深刻感受到媽祖信仰凝聚人心的力量。今年遶境活動自昨（1日）於仁愛區展開，今日順利來到中山區，她先前往喜市社區向劉主委及住戶致意，肯定社區以「辦喜事」的心情迎接媽祖，展現濃厚的人情味；隨後再赴復興路烏橋頭天后宮參拜停駕的拱心宮與聖安宮媽祖，並感謝拱心宮主委邱昱超促成新北與基隆兩地宗教文化交流。

▲新北拱心宮媽祖遶境抵基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副市長邱佩琳（右3）代表市長謝國樑親自到場迎駕。

邱佩琳指出，基隆作為海港城市，媽祖身為海上守護神，其信仰在地方具有深遠意義。每年農曆三月的媽祖遶境，不僅是重要宗教儀式，更象徵民眾團結互助與慈悲關懷的精神。能夠參與媽祖巡視鄉里、保境安民的盛會，讓她感到格外光榮與感動。

邱佩琳也特別感謝聖安宮的細心規劃、喜市社區管理委員會的全力支持，以及各界人士的投入，讓整場遶境活動順利圓滿。她形容媽祖遶境是一條「惜福的路」，在過程中可見人與人之間的溫暖與善意，期盼這份力量持續在社會中傳遞。

活動最後，邱佩琳代表市長謝國樑向市民與信眾祈福，祈願社會安定、四時無災，並祈求媽祖庇佑大家平安順心。

▲新北拱心宮媽祖遶境抵基隆。（圖／記者郭世賢翻攝）

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