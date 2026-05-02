美菲「肩並肩」軍演！NMESIS反艦飛彈亮相　距台僅160公里

▲ 美菲舉行「肩並肩」年度聯合軍演。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美菲聯合軍演「肩並肩」（Balikatan）進入關鍵階段，美軍2日在菲律賓最北端距離台灣僅160公里的巴丹省（Batanes）展示NMESIS反艦飛彈系統，恐怕觸動北京敏感神經，也再度突顯呂宋海峽作為大國競爭前沿的戰略重要性。

NMESIS空運巴丹省 射程185公里可擊艦



《路透》報導，NMESIS是一款高機動性岸置反艦飛彈系統，有效射程約185公里，可精準打擊海面艦艇。美軍以C-130運輸機將該系統空運至巴丹省首府巴斯科（Basco），部署於一條小型跑道旁。

美軍士官吉布斯（Darren Gibbs）說明，此系統設計為全自主遠端操作，不須駕駛或乘員在車內操作，「我們會告訴它該去哪裡，並設定它需要執行的任務即可」，並稱巴丹省提供日常訓練難以複製的實戰環境。

演習結束即撤離 去年也曾部署堤豐飛彈

菲律賓演習指揮官羅倫佐（Francisco Lorenzo）強調，在巴丹群島部署NMESIS等系統是為測試其在偏遠地區實際作戰的可行性，但NMESIS本次不會用於實彈操演，軍演結束便會撤出巴丹省。美軍去年同樣將NMESIS部署至巴丹省，2024年更曾部署「堤豐」（Typhon）中程飛彈系統參與演習。

▲ 今年聯合軍演逾1.7萬名士兵參加。（圖／路透）

今年「肩並肩」演習規模龐大，美菲雙方合計逾1.7萬名士兵參與，其中美軍約1萬人。除巴丹省外，雙方部隊也在距台灣約155公里的伊拜雅島（Itbayat）舉行海上打擊演練。

安全分析師卡巴爾薩（Chester Cabalza）指出，NMESIS部署在巴士海峽沿線可能在北京引爆火藥桶，卻為馬尼拉與台北提供不對稱嚇阻能力。他說明，該系統可在數小時內空運至菲律賓任何海岸線，北京可能將此視為美國主導包圍戰術的一環。

北京頻繁動作 菲已擬撤離在台僑民計畫

北京近期在南海與台灣海峽動作頻頻，除增派艦艇繞台外，衛星圖像更顯示中國本月在黃岩島入口設置障礙物。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）曾稱，一旦台海爆發衝突，菲律賓恐怕被迫捲入；國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）4月28日受訪時也稱已制定撤離在台菲人的應急計畫。