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中國電動車席捲墨西哥　美網瘋傳「人肉代購」教學

▲▼ 吉利EX2、比亞迪在港口卸車壯觀景象 。（圖／翻攝 網易）

▲ 比亞迪電動車出口壯觀景象 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

美方對中國汽車祭出逾100%的高額關稅，試圖將競爭者拒於門外，但擋不住民間的熱烈呼聲。近日外媒披露，美國邊境城市正掀起一陣「中國車熱潮」，不僅墨西哥市場已有四分之一銷量被中國品牌佔據，美國網路上更瘋傳各種「跨國代購」教程，教大家如何從鄰國入手高CP值的中國車。業界專家坦言，一旦美國禁令鬆綁，中國車恐將「摧毀」現有的美國汽車產業。

陸媒《看看新聞》引述《華爾街日報》報導訊息，在距離美國邊境僅約8公里的墨西哥華雷斯城（Ciudad Juárez），吉利、比亞迪、長城等中國車企門店已遍布繁華商業街。舉例一家吉利汽車經銷店內，一款純電EX2起售價僅約2萬美元（60多萬台幣）。隔壁比亞迪門店外，一輛體型龐大的混動皮卡停在充電樁旁。長城汽車主打燃油SUV，其中一款車型更是打出「更有坦克範」的宣傳口號。

憑藉著功能豐富、外形時髦且價格極其親民的優勢，中國品牌不僅佔據墨西哥總銷量的四分之一，更讓不少忠實的美系車主轉向。當地吉利汽車銷售人員路易斯·埃爾南德斯（Luis Hernández）透露，他已從福特（Ford）和雪佛蘭（Chevrolet）手中「挖走」不少老客戶。

▲▼ 吉利EX2、比亞迪在港口卸車壯觀景象 。（圖／翻攝 網易）

▲吉利EX2受到墨西哥家庭喜愛。（圖／翻攝 網易）

他也舉例向一個墨西哥家庭出售了兩輛起售價僅1.7萬美元的吉利帝豪，該家庭的兩名女兒正是駕駛這款車往返美國德州埃爾帕索（El Paso）市上大學，時尚的設計在德州校園引發高度關注。

面對中國汽車的攻勢，其他國際大廠感到壓力爆表。現代汽車社長何塞·穆尼奧斯（José Muñoz）直言，要在同樣的價位與中國企業競爭「幾乎是不可能的」，若強行跟進價格戰，企業必將面臨虧損。

目前一名墨西哥車主只需花費3萬美元買中國混動SUV，性能足以「碾壓」同價位其他美日歐車型，這也讓受限於保護主義政策的美國消費者感到眼紅。

有業內人士分析，美國汽車產業每年為經濟貢獻約1.3兆美元，如果缺乏明確應對策略，這群價格親民、技術先進的「不速之客」將顛覆整個美國市場。埃爾南德斯更直言，「如果中國車被允許進入美國，它們將摧毀當地市場。」

儘管目前美國對中國車徵收超過100%的高額關稅，並透過法規禁止在墨購入的中國車在美註冊，形同事實上關閉市場，但民調卻呈現不同走勢。研究機構Strategic Vision調查顯示，約30%的美國購車者願意考慮中國品牌，比例較十年前翻倍成長。

日產汽車（Nissan）美洲公司董事長克里斯蒂安·梅尼爾（Jeremie Papin）預測，中國人總會找到進入美國市場的方法，「這件事終究會發生」。在墨西哥華雷斯城街頭隨處可見的中國車景象，對美國本土車商而言，或許正是一個迫在眉睫的預警。

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