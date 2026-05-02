基隆北聖慈善協會捐第3輛救護車　強化救護量能大升級

▲集善心護生命！基隆北聖慈善協會捐第3輛救護車。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市北聖慈善協會今（2日）下午1時30分於基隆市海洋廣場舉行救護車捐贈儀式，正式捐贈第3輛救護車予基隆市消防局，供安樂分隊汰舊換新使用，進一步提升緊急救護服務品質。儀式由副市長邱佩琳代表受贈，並回贈感謝狀及紀念品，場面溫馨隆重。

基隆北聖宮秉持天上聖母媽祖濟世渡眾精神，長期推動傳道、人文、教育及公益四大志業，並成立基隆市北聖慈善協會，凝聚地方善心力量，持續投入公益與弱勢關懷。此次集結信眾愛心再度捐贈救護車，盼為第一線救護人員提供更完善的裝備與支援，強化緊急醫療應變能力，挽救更多生命。

▲儀式由副市長邱佩琳（右2）代表受贈，並回贈感謝狀及紀念品。

邱佩琳表示，市府將妥善運用受贈救護車投入第一線救護勤務，提升到院前緊急醫療服務品質，服務更多有需要的市民，並期盼藉此拋磚引玉，帶動更多企業與民間團體響應公益，擴大社會正向力量。

消防局長游家懿則指出，感謝捐贈單位長期關懷社會、無私奉獻，這不僅是設備上的挹注，更是對消防救護人員的高度肯定與支持。未來將持續精進救護量能，善用資源，全力守護市民生命安全。