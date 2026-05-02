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滅鼠患蔣萬安強調用中央核可藥劑　綠議員批：又推中央核准卸責

記者陳家祥／台北報導

台北市近期爆發「鼠患」，野生老鼠逛大街的情形更屢見不鮮，讓不少市民見狀直呼噁心。市長蔣萬安今（2日）表示，相關局處都依照規劃進行整體環境清消，使用的也是中央核可的環境用藥。但民進黨議員顏若芳批，「藥物本身雖然合法，但不代表可以不顧環境風險隨意在民眾休憩的開放空間大量使用」；何孟樺說，台北市居然再次走回強調用藥撲殺的老路，重點是中央的防治策略早已改變。

顏若芳表示，面對日益嚴重的鼠患危機，蔣萬安市長卻變成只會投藥的「蔣鼠鼠」。而當市民擔心公園裡的毒藥會傷害到無辜的小孩與毛小孩時，市府團隊竟然整齊劃一地搬出「中央核准的環境用藥」當擋箭牌。

顏若芳直言，身為首都市長，遇到施政爭議不先檢討自己的方法是否有誤，反而第一時間把責任推給中央，愛甩鍋的個性真的改不了。

顏若芳指出，「物理防治為主、化學防治為輔」的鼠患防治觀念不是什麼新規定，而是行之有年的防鼠鐵則。要根絕鼠患，唯一的方法就是從源頭的城市基礎設施著手，阻斷老鼠的食物來源和居住空間。

「藥物本身雖然合法，但不代表可以不顧環境風險隨意在民眾休憩的開放空間大量使用。」顏若芳說，中央的指引也提醒戶外應避免使用老鼠藥，若必須使用也要放在鼠餌盒內隱蔽投放，防止幼童與寵物直接接觸。北市府把毒藥放置在開放式的公園綠地，完全違背中央指引原則，被罵了才拿「中央核准」卸責。

顏若芳呼籲，請市府停止甩鍋中央，真正落實跨局處的長期環境整頓，常態性改善地下管線與排水系統。市民期待的是一個乾淨安全的台北市，而不是一個推諉卸責，又只會把毒藥當萬靈丹的蔣鼠鼠。

何孟樺說，台灣的滅鼠藥從1990年代以來，便要求增添苦味劑以防人畜誤食，但滅鼠藥的抗凝血成份，仍會隨著食物鏈在生態系中傳播。也因此，中央在2015年停辦全國滅鼠週，在鼠害防治策略上，從強調用藥撲殺改為強調環境管理。

「沒想到10年後，2026年的首善之都台北市，居然再次走回強調用藥撲殺的老路。」何孟樺直言，面對質疑，蔣市府只願強調用藥是中央核可的環境用藥，卻不敢提中央的防治策略早已改變重點。

何孟樺酸，蔣萬安為了選舉考量，不敢承認沈伯洋委員提出的環境管理、強化廢棄物處理才是正解；又不敢承認用藥政策只是應對輿情的一時之策，只好一再強調通見鼠報數量下降、鼠屍通報數量上升，強調藥用得好、用得妙、用得呱呱叫。

▲▼蔣萬安將陪同李柏毅議員在景美市場分送康乃馨。（圖／記者劉耿豪攝）

▲台北市長蔣萬安將陪同李柏毅議員在景美市場分送康乃馨。（圖／記者劉耿豪攝）

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