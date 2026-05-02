夫入獄她獨扛家計！還照顧中風婆婆　酒店一夜情懷孕又墮胎

▲彰化縣一名人妻酒後一夜情懷孕墮胎。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者唐詠絮／彰化報導

一名人夫指控，妻子在他入獄期間不僅有了小王，甚至還墮胎，讓他綠光炸頂，憤而求償60萬，妻子表示，丈夫婚後7個月就因染毒、強盜入獄，長期將家庭經濟重擔丟給她，甚至還要照顧中風的婆婆，導致她一夜情係酒後失慮。法院審理後認定被告侵害配偶權屬實，但考量原告自身行為已嚴重破壞婚姻基礎，判決被告只要賠償12萬元。全案仍可上訴。

判決書指出，該對夫妻10年前結婚，育有一名未成年子女。人夫因犯強盜、毒品案於2018年1月入獄，直到2025年10月才獲假釋。人夫主張，家人在監獄懇親時告知，妻子自2025年1月起多次深夜外出，將幼子獨留家中，甚至懷孕後由小王陪同墮胎，讓他精神受極大痛苦，因此請求60萬元慰撫金。

被告人妻雖坦承墮胎，但反駁這全是老公害的，因為丈夫婚後吸毒、為了買毒品偷電視變賣，還和弟弟持西瓜刀及假槍盜移工金錢，遭判處應執行刑10年6個月。

人妻辯稱，丈夫婚後不到7個月就入獄，她獨自扛起照護幼女與中風婆婆的經濟與壓力，因而罹患焦慮症，婚姻早已名存實亡，事發當天還先安頓好家人，到夜店借酒澆愁時遭男子搭訕發生「一夜情」，事後並在對方陪同下墮胎，請求法院將賠償金額減至10萬元以下。

彰化地院審理後認為，被告在婚姻關係存續中與他人發生性行為，依社會通念已嚴重破壞配偶信任，確實侵害原告的配偶權。然而，法官也指出，原告婚後不久即因重罪入獄長達近8年，期間完全無法履行家庭義務，將照養女兒及生活壓力全數留給被告，原告的行徑「早已造成婚姻之破裂」，不能將責任全然歸咎於妻子，判妻子只要賠償12萬元精神慰撫金。