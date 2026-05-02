曾批台灣像屎！最強高中生Ray旅美2年後改口「定居首選是台灣」

▲Ray想法改變了。（圖／翻攝自Ray IG）



記者施怡妏／綜合報導

台灣最強高中生、現於美國發展的實況主Ray，過去曾說「台灣跟屎一樣（That shit's ass）」，因為所有人都像NPC，死氣沉沉。不過，近日他在直播中坦言，美國確實有許多很棒的地方，尤其在事業與商業發展上有優勢，但若真的要選一個地方長期居住，會選擇回到台灣。

定居首選仍是台灣

[廣告]請繼續往下閱讀...

Ray近日開直播分享在美國生活2年的感受，一開始覺得美國很棒，也有不一樣的文化，所有事物都讓他感到新鮮，不過在這裡已經住了快兩年，也開始看到一些不太喜歡的地方。但他仍強調，整體而言美國很好，尤其在做生意方面有優勢。

赴美2年體驗新鮮感後也看見現實面

談到未來居住地，Ray直呼「如果要選一個地方住，我還是會選台灣。」他坦言，過去曾覺得台灣很差，但隨著時間過去，也開始見過更多世面，想法也改變了，並不只是因為想家。

影片曝光，許多網友留言，「台灣適合養老，美國適合做生意，包括直播」、「台灣可以凌晨三點只穿短袖短褲去7-11買宵夜」、「美國就像叢林，隨時有人在狩獵；台灣就像牧場，偶爾才有狼跑進來」、「實在話，住過國外都會這樣覺得」、「其實台灣很好，只是大家住太久可能膩了，要珍惜」、「旅遊看起來都很爽，真的住起來就知道哪才叫爽」、「見過世面才知道台灣有多麼方便」。

曾批台灣像坨屎 NPC說法惹議

Ray去年7月曾現身美國知名網紅Logan Paul的訪談節目，當時被問到台灣是什麼樣的地方，他沒有思考太久便回答，「跟屎一樣（That shit's ass）。」他也表示，台灣雖然是自己的家鄉，但在他眼中「每個人都跟NPC一樣」，看起來都死氣沉沉。事隔快一年，他改變想法，發現台灣其實仍有吸引力。