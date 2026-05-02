　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾批台灣像屎！最強高中生Ray旅美2年後改口「定居首選是台灣」

▲▼ 。（圖／翻攝自Ray IG）

▲Ray想法改變了。（圖／翻攝自Ray IG）

記者施怡妏／綜合報導

台灣最強高中生、現於美國發展的實況主Ray，過去曾說「台灣跟屎一樣（That shit's ass）」，因為所有人都像NPC，死氣沉沉。不過，近日他在直播中坦言，美國確實有許多很棒的地方，尤其在事業與商業發展上有優勢，但若真的要選一個地方長期居住，會選擇回到台灣。

定居首選仍是台灣

[廣告]請繼續往下閱讀...

Ray近日開直播分享在美國生活2年的感受，一開始覺得美國很棒，也有不一樣的文化，所有事物都讓他感到新鮮，不過在這裡已經住了快兩年，也開始看到一些不太喜歡的地方。但他仍強調，整體而言美國很好，尤其在做生意方面有優勢。

赴美2年體驗新鮮感後也看見現實面

談到未來居住地，Ray直呼「如果要選一個地方住，我還是會選台灣。」他坦言，過去曾覺得台灣很差，但隨著時間過去，也開始見過更多世面，想法也改變了，並不只是因為想家。

影片曝光，許多網友留言，「台灣適合養老，美國適合做生意，包括直播」、「台灣可以凌晨三點只穿短袖短褲去7-11買宵夜」、「美國就像叢林，隨時有人在狩獵；台灣就像牧場，偶爾才有狼跑進來」、「實在話，住過國外都會這樣覺得」、「其實台灣很好，只是大家住太久可能膩了，要珍惜」、「旅遊看起來都很爽，真的住起來就知道哪才叫爽」、「見過世面才知道台灣有多麼方便」。

曾批台灣像坨屎　NPC說法惹議

Ray去年7月曾現身美國知名網紅Logan Paul的訪談節目，當時被問到台灣是什麼樣的地方，他沒有思考太久便回答，「跟屎一樣（That shit's ass）。」他也表示，台灣雖然是自己的家鄉，但在他眼中「每個人都跟NPC一樣」，看起來都死氣沉沉。事隔快一年，他改變想法，發現台灣其實仍有吸引力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 8528 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全韓國人反對他們結婚！44歲女星成功嫁了　大咖歌后婚禮獻唱
快訊／還是去成了！　賴清德突然抵達史瓦帝尼
女大生上香...女警未婚夫怒了　泣血控訴：3人擠不出1滴眼淚
傳女大生靈堂憂被揍先主動報案　南警「無法證實」：但有接獲情資
快訊／網紅LOHO過世！　大批粉絲震驚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明收假車潮來了「國道11處地雷」　國5塞到深夜

小三小王剋星！5/4土地婆生日＋天赦日　命理師：斬爛桃花最靈

他拿到鈔票秒「強迫症發作」　一票網友喊+1：皺的還會先花掉

曾做黃播賺錢！　她遇真愛求問：該跟男友坦白嗎

李四川拋TPASS納高鐵　學者憂「運能吃緊」：恐衝擊服務品質

曾批台灣像屎！最強高中生Ray旅美2年後改口「定居首選是台灣」

明更熱衝上34度　鋒面夜襲「雨一路下到周二」

可能養出超級老鼠！民團揭「濫用鼠藥恐失敗3原因」：天敵也變少

搶看啦啦隊！味全龍曝「入場新規定」今起實施　網：早該如此

赴陸旅遊遭酸「別用健保」　陳重銘曝捐款單：愛台灣別光出一張嘴

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

小妹妹虔誠跪地祈求媽祖保佑　小小背影感動一票網友

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

忘記要放風！鳥寶氣炸開咬　奴才無奈：有人會哄嗎

談勁敵戴資穎退役　奧原希望喊話：有點寂寞！

屏東秘境獅王瀑布驚傳溺水！25歲男漂深潭　命危送醫搶救

川普考慮恢復軍事行動　伊朗嗆：美軍輸得很難看

明收假車潮來了「國道11處地雷」　國5塞到深夜

小三小王剋星！5/4土地婆生日＋天赦日　命理師：斬爛桃花最靈

他拿到鈔票秒「強迫症發作」　一票網友喊+1：皺的還會先花掉

曾做黃播賺錢！　她遇真愛求問：該跟男友坦白嗎

李四川拋TPASS納高鐵　學者憂「運能吃緊」：恐衝擊服務品質

曾批台灣像屎！最強高中生Ray旅美2年後改口「定居首選是台灣」

明更熱衝上34度　鋒面夜襲「雨一路下到周二」

可能養出超級老鼠！民團揭「濫用鼠藥恐失敗3原因」：天敵也變少

搶看啦啦隊！味全龍曝「入場新規定」今起實施　網：早該如此

赴陸旅遊遭酸「別用健保」　陳重銘曝捐款單：愛台灣別光出一張嘴

入行超過40年沒嘗試過　胡瓜竟然當了蜘蛛人

25歲天才導演獲奧斯卡名導欽點！　《末路相縫》神反轉獲封「柯恩兄弟接班人」

21名學生的熱鬧校慶　雲林土庫秀潭國小用感恩換甜蜜

黃子鵬終於征服大巨蛋！7局壓制兄弟無失分　奪本季第2勝

耳朵突痛炸！40歲英作家「醒來已隔年」　崩潰：以為我死了

雲林健康嘉年華雙鄉登場　健走結合減碳掀全民運動潮

全韓國人反對他們結婚！44歲女星成功嫁了　大咖歌后婚禮獻唱

快訊／突破封鎖還是去成了！　賴清德突然抵達史瓦帝尼

桃園景福宮迎母親節！蘇俊賓陪百名親子共遊　體驗古蹟之美

2國中生網上辱師「豬油旺盛、弱智」法院判賠1萬5　家長也要賠

【三蛇挺立交纏】嘉義中埔罕見畫面曝　目擊者讚美到忘記害怕

生活熱門新聞

鹹酥雞總軟掉　他拿紙袋裝回家像剛炸好

1男3女去清境「他被要求睡車上」　萬人讚結局

好天氣剩2天熱到33度　周日鋒面夜襲「全台轉雨」

20:39台灣東部海域規模6.1地震　全台有感

大媽摳摸「好市多奇異果」全被錄！　身分曝光揭黑歷史

明晚「今年首波梅雨」2地有雷雨！　下週還有第二波

桃園新景點「Google評論4.5顆星」　遊客推爆

同事發伴手禮　他一看傻了

抽中領1500！終身學習券今登記5QA一次看　加碼11間博物館免費逛

女「亂戳好市多水果」遭起底是高中師　校方：片段資訊無法認定

連假第1天「嘉義塞滿人」　原因曝：皮克敏

6.1地震台灣進入活躍期？　郭鎧紋解答了

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

搭捷運手扶梯！他開批台人「1習慣」全吵翻

更多熱門

相關新聞

掃台灣砂糖驚動緝毒犬！日本老闆曝大消息

掃台灣砂糖驚動緝毒犬！日本老闆曝大消息

日本人氣蘋果糖「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊近日到台灣旅遊，因為太喜歡台灣砂糖，買了約20包帶回日本。沒想到，就在他準備回國時，在桃園機場被海關關切，抵達日本後，又驚動緝毒犬。事後，池田喬俊開了Threads帳號，與台灣網友互動，昨日他更分享「大消息」，告訴大家他拿到台灣的健保卡了。

川普讚美軍有點像海盜　「這生意很賺錢」

川普讚美軍有點像海盜　「這生意很賺錢」

說美國沒贏就是叛國　川普：伊朗軍隊全沒了

說美國沒贏就是叛國　川普：伊朗軍隊全沒了

美新制裁打擊伊朗資金鏈　鎖定中國石油碼頭

美新制裁打擊伊朗資金鏈　鎖定中國石油碼頭

川普不滿伊朗和平提案　怒批要求太過分

川普不滿伊朗和平提案　怒批要求太過分

關鍵字：

台灣美國實況主居住選擇生活感受

讀者迴響

熱門新聞

即／女大生現身靈堂！父母陪同90度鞠躬道歉

天心原本不知和舒淇是國小同學

Lulu「中空度蜜月」！

女大生鞠躬道歉「女警母全程拒看」

貪汙76萬！中國第一個被槍決女星「把肉體當籌碼」

鹹酥雞總軟掉　他拿紙袋裝回家像剛炸好

麥當勞爆炸案34年！　「殉職拆彈英雄」是玉女歌手男友

即／高雄車禍再添1死　2死3傷

獨／帶爸媽搭商務艙挨酸炫富！許志豪全說了

泰天橋淪「空中摩鐵」滿地套套　村民崩潰

1男3女去清境「他被要求睡車上」　萬人讚結局

王俐人最大尺度泡湯照流出　寫真「露多少不是問題」

即／害死台南女警女大生將現身　赴靈堂上香

84歲妹殺92歲姊　已達高度依賴等級

好天氣剩2天熱到33度　周日鋒面夜襲「全台轉雨」

更多

最夯影音

更多
高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象
女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

小妹妹虔誠跪地祈求媽祖保佑　小小背影感動一票網友

小妹妹虔誠跪地祈求媽祖保佑　小小背影感動一票網友

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面