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返中奔喪「被控間諜」！北海道中國籍教授袁克勤遭判6年　疑獲釋

▲日本北海道教育大學的中國籍教授袁克勤，返國後找不到人。（圖／翻攝自臉書／Keqin Yuan）

▲日本北海道教育大學的中國籍教授袁克勤，返國後找不到人。（圖／翻攝自臉書／Keqin Yuan）

記者王佩翊／編譯

專門研究中日台美關係的北海道教育大學前教授袁克勤2019年在中國探親期間，被北京當局指控涉嫌間諜罪，因此被拘留，並被判處6年有期徒刑。如今傳出他已正式獲釋。據悉，現年70歲的袁克勤目前人正身處吉林省長春市。儘管人已出獄，但其友人組織表示，鑑於袁克勤始終堅稱清白且未認罪，目前的處境仍不容樂觀。

回國奔喪變間諜案！袁克勤失蹤半年後才證實被捕

袁克勤出身於中國吉林省，自1980年代赴日留學以後長期定居日本，專攻戰後東亞國際政治史。2019年5月，他為了參加母親喪禮短暫回到中國，隨後便與校方及家屬失聯。直到同年12月，中國外交部才證實他因「涉嫌間諜罪」遭到國家安全當局調查，隨後被送往吉林省長春市的中級人民法院審理，最終被判處6年徒刑。在他被關押期間的2021年，也已從北海道教育大學屆齡退休。

拒絕認罪的堅持！救助會：現狀仍不可掉以輕心

根據支持袁克勤的友人組織「袁克勤先生救助會」1日發表的聲明，他們是透過相關人士聯繫，才得知袁教授已經獲釋，並在長春市內生活。然而，對於判刑後的具體服刑細節以及目前的身心狀態，外界仍一無所知。

「救助會」在聲明中強調，「考慮到袁教授自始至終都拒絕承認間諜指控的罪名，我們推測他目前的處境可能依然受到監視或限制，情況仍不容樂觀，我們將持續密切關注他的動向。」

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