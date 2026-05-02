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社會 社會焦點 保障人權

臨停買烤鴨！擋視線害車禍吃紅單　老闆霸回1句：罰單我付

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區介壽路二段上月23日發生汽車碰撞機車事故，肇事蕭姓男子聲稱是巷口有2車違停擋住視線才害他肇禍，員警除對蕭男依規定受理肇事責任歸屬外，也對2輛違停車主開單告發。由於其中1人是為買烤鴨才臨停，烤鴨店老闆得知後當場霸氣回應「罰單我付」，讓網友為此熱議不已。

▲桃園市八德區介壽路二段上月23日發生汽車碰撞機車事故，圖為監視器碰撞瞬間。（圖／八德警分局提供）

▲桃園市八德區介壽路二段上月23日發生汽車碰撞機車事故，圖為監視器碰撞瞬間。（圖／八德警分局提供）

▲桃園市八德區介壽路二段上月23日發生汽車碰撞機車事故，圖為事故現場。（圖／八德警分局提供）

▲桃園市八德區介壽路二段上月23日發生汽車碰撞機車事故，圖為事故現場。（圖／八德警分局提供）

八德警分局指出，上月23日上午11時33分，八德區介壽路二段巷口，34歲蕭姓男子駕駛自小客車，由巷口開出往介壽路方向行駛，不慎撞上51歲曹姓男子騎乘直行的機車，造成曹姓男子身體擦傷，雙方酒測值為零。肇事蕭男指稱，自己是被巷口2輛違規車輛擋住視線才肇禍，員警仍依規定各開1張違規舉發單，各開罰900元。

▲桃園市八德區介壽路二段上月23日發生汽車碰撞機車事故，警方到場處置。（圖／八德警分局提供）

▲桃園市八德區介壽路二段上月23日發生汽車碰撞機車事故，警方到場處置。（圖／八德警分局提供）

因為2輛違停車主與車禍事故發生具因果關係，警方已通知2名車主到案製作筆錄，若受傷機車騎士提告，2名車主恐怕面臨過失傷害法律責任，不僅要繳罰單還須賠償醫藥費。

▲桃園市八德區介壽路烤鴨店老闆得知客人為買烤鴨才違停被開單，當場霸氣回應，罰單我買。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區介壽路烤鴨店老闆得知客人為買烤鴨才違停被開單，當場霸氣回應，罰單我付。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據了解，其中一名違停車主是為了買烤鴨才違停，得知因違停導致車禍還被開單後顯得非常無奈，而烤鴨店老闆獲悉後，當場豪氣回應：「罰單我付」，不讓客人委屈，但還是建議要買烤鴨，還是先停好車再買！網友都對烤鴨店老闆的作法喊讚。

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