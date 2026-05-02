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日均取締暴增6倍！台南永康警強力執法大型車　死亡事故掛零

▲永康警分局執行大型車違規取締專案，三天共開出49件罰單。（記者林東良翻攝，下同）

▲永康警分局執行大型車違規取締專案，三天共開出49件罰單。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


台南市警永康分局為防制大型車交通事故，規劃於4月29日至5月1日執行「取締違規砂石車及各型大貨車」三天專案勤務，共計取締違規49件，包含超載15件、不遵守標誌7件及違規停車27件，展現強力執法決心。

▲永康警分局執行大型車違規取締專案，三天共開出49件罰單。（記者林東良翻攝，下同）

警方指出，大型車因車身龐大、視野死角多，一旦發生碰撞事故，往往造成嚴重死傷，因此針對砂石車及大貨車違規行為加強取締，盼降低事故風險，保障用路人安全。

▲永康警分局執行大型車違規取締專案，三天共開出49件罰單。（記者林東良翻攝，下同）

永康分局交通組長葉敏旭表示，統計今年迄今大型車違規取締208件，平均每日約2.5件，而本次三天專案共取締49件，平均每日達16件，取締量明顯提升，成效相當顯著。

葉敏旭指出，分局透過整合警力，規劃轄區派出所於大型重車經常行駛路段設置定點守望，加強攔查取締，未來也將此類專案轉為常態性勤務，持續強化交通安全管理。

▲永康警分局執行大型車違規取締專案，三天共開出49件罰單。（記者林東良翻攝，下同）

警方統計，2026年迄今大型車肇事A1死亡交通事故維持零發生，顯示相關執法與宣導措施已發揮效果，有助降低重大事故發生機率。

▲永康警分局執行大型車違規取締專案，三天共開出49件罰單。（記者林東良翻攝，下同）

永康分局表示，執行專案期間，員警除針對違規行為開罰外，也同步向駕駛人宣導內輪差風險及行車勿使用手機等安全觀念，透過「執法與宣導並行」，提升駕駛安全意識。

▲永康警分局執行大型車違規取締專案，三天共開出49件罰單。（記者林東良翻攝，下同）
永康分局長洪宏榮提醒，大型車車體長、重量重，四周存在視野死角與盲點，轉彎及變換車道時靈活度較低，易因內輪差造成事故，呼籲用路人行經大型車旁應保持安全距離，養成防禦駕駛習慣。

▲永康警分局執行大型車違規取締專案，三天共開出49件罰單。（記者林東良翻攝，下同）

洪宏榮也強調，大型車駕駛應確實遵守交通規則，行經路口務必落實「慢、看、停」，切勿違規超速、超載或闖紅燈，以免釀成無法挽回的憾事。

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