中東運油受阻！日本「改向俄國買原油」　荷莫茲遭封鎖後首次

▲俄羅斯遠東地區開發石油與天然氣的資源開發事業「薩哈林2號」（Sakhalin 2）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

受中東能源運輸命脈「荷莫茲海峽」遭封鎖影響，日本為確保能源供應穩定，海峽封鎖後首度決定進口俄羅斯原油。日本經濟產業省官員2日證實，由太陽石油公司採購、產自俄羅斯遠東開發計畫「薩哈林2號」（Sakhalin 2）的原油，預計抵達愛媛縣。此舉則是日本政府在國際局勢動盪下，為分散原油風險的必要措施。

避開制裁紅線！薩哈林2號原油列國際制裁例外

根據《共同社》報導與經產省官員說明，這批原油來自俄羅斯政府控股的天然氣巨頭「俄羅斯天然氣工業股份公司」（Gazprom）主導的薩哈林2號計畫。雖然歐美各國針對俄羅斯侵略烏克蘭實施大規模經濟制裁，但考量到能源安全，薩哈林2號相關能源出口被列為制裁對象外。

船舶位置追蹤網站「MarineTraffic」數據顯示，運載這批原油的油輪4月下旬已從薩哈林港口出發。這也是自荷莫茲海峽陷入實質封鎖狀態以來，日本首次從俄羅斯地區採購原油，以補充缺口。

中東油源恢復無期 日本積極開發「多角化」路徑

日本長期以來高度依賴中東原油。儘管4月下旬曾有出光興產（Idemitsu Kosan）子公司管理的超大型油輪成功通過荷莫茲海峽，但整體而言，中東能源運輸何時能恢復正常仍是未知數。為了避免發生能源斷鏈危機，日本政府積極爭取保留在薩哈林1號與薩哈林2號計畫中的權益。

薩哈林2號計畫中，日本的三井物產（Mitsui & Co.）與三菱商事（Mitsubishi Corp.）皆有參股。該項目自2008年起展開原油全年量產，2009年開始出口液化天然氣（LNG）。

經產省：為了能源安全必須分散風險

經產省幹部強調，進口俄羅斯原油是「原油採購多元化」的重要環節，旨在減輕對不穩定區域的過度依賴。