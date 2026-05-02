　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／趕去餵貓撞死人免關！25歲女當運將又肇逃　瞎喊：要被開除了

▲▼ 。（圖／）

▲台中一名林女2年前酒駕騎車撞死人，近日在某機場接送公司上班，第一天撞人後肇事逃逸。（圖／黃先生提供）

記者許權毅／台中報導

台中市一名林女2年前在酒吧上班飲酒，為了趕回家「餵貓」，酒駕騎車撞死一名行人，一審獲輕判1年8月，緩刑4年。不料，近日林女跑到某間機場接送公司應聘，先是上班不守時，又開著公司的賓士在桃園肇事逃逸，事發後只丟下一句「我有一種要被開除的感覺」後，至今不還車、也不交代事發過程，黃老闆決定提告，還提醒同行注意此人。

騎車酒駕撞死人　法官才當庭苦勸

2024年7月，林女當時在台中中區光復路上一間酒吧上班，上班期間喝了酒，卻為了要趕回家餵貓，以便順利搭車返回新竹老家，執意騎乘機車上路，結果才騎了100公尺，就在路上撞死一名吳姓行人，因為跟死者家屬達成33萬和解，最終一審獲得輕判1年8月，緩刑4年。

當時，被害人家屬考量已經跟林女達成和解，不希望再給予刑事壓力。審判長高增泓還特別在庭上語重心長跟林女勸說，認為若是給予緩刑，不希望林女認為發生事情就是「賠錢了事」，林女也允諾點頭，最終才免去牢獄之災。

【相關報導】趕回家餵貓！25歲女酒吧下班醉駕撞死行人　賠償33萬換緩刑

機車汽車領照有分　林女領到職業駕照

沒想到，林女身上卡著官司，卻因為肇事是騎乘機車，僅有機車駕照遭到吊銷，而林女持有汽車駕照，竟然又考上職業駕照，到台中市南屯區一間機場接送公司應徵，沒想到上班第一天就出大包，不僅要被移送法辦，前案的緩刑也將被撤銷。

該機場接送黃姓老闆說，林女其實不是第一次來應徵，但是先前沒有職業駕照被婉拒。4月23日拿著職業駕照來應徵，要他25日實習、26日正式上線，看似都相當正常。

▲▼ 。（圖／）

▲該公司交給林女使用的賓士，被撞到車頭全毀。（圖／黃先生提供）

但是，林女先是要求不要開廂型車，又執意要把車子開回家，黃老闆考量林女身型嬌小，機場接送都是一早6點要上班，也認為林女提出之要求在合理範圍內，便點頭允諾，沒想到第一天就出事了。

但是，26日林女上班第一天，先是5點50分還沒出現，遲到10分鐘才順利接到客人，結果老闆當天9點16分接到桃園警方來電，稱林女在8點18分在桃園市桃園區發生車禍，且肇事逃逸，黃馬上聯繫林女，結果始終搞失蹤，後來終於在工作群組出現，但只留了一句「我有一種要被開除的感覺」，就沒下文。

▲▼ 。（圖／）

▲林女上班首日數度失聯，肇事後又不跟警方、老闆聯繫。（圖／黃先生提供）

上班首日肇逃　老闆怒控裝瘋賣傻

黃老闆氣得說，林女肇事後還裝瘋賣傻，到現在沒有交代發生何事，且依照時間推斷，林女不應該於8點多出現在桃園市桃園區，恐怕是開車到處亂跑，又想炫耀開著賓士。

黃老闆表示，現在要林女交還車輛，結果她把責任推給家人，現在人又搞失蹤，連手機都是留假的號碼，已經到派出所提出侵占告訴，要同業注意此人，避免再遇到類似行為。

資深監理人員指出，機車與自小客車駕照資格一般來說互不影響，又所謂「職業計程車登記證」是針對職業駕駛若要以計程車為業，才需要到市警局登記，領取良民證後方可上路，倘若是私人租賃公司、接送公司，則不需登記證。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 8528 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全韓國人反對他們結婚！44歲女星成功嫁了　大咖歌后婚禮獻唱
快訊／還是去成了！　賴清德突然抵達史瓦帝尼
女大生上香...女警未婚夫怒了　泣血控訴：3人擠不出1滴眼淚
傳女大生靈堂憂被揍先主動報案　南警「無法證實」：但有接獲情資
快訊／網紅LOHO過世！　大批粉絲震驚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2國中生網上辱師「豬油旺盛、弱智」法院判賠1萬5　家長也要賠

女大生上香女警未婚夫怒了　泣血控訴：3人擠不出1滴眼淚

夫入獄她獨扛家計！還照顧中風婆婆　酒店一夜情懷孕又墮胎

太平大吊車輾出2米天坑！恐怖畫面曝　里長緊急擺三角錐

傳女大生靈堂憂被揍先主動報案　南警「無法證實」：但有接獲情資

大鹿林道傳意外！工程車翻落50米山崖　1人受困3小時獲救命危

獨／趕去餵貓撞死人免關！25歲女當運將又肇逃　瞎喊：要被開除了

台中自小客搶快左轉！害騎士重摔斷手　車頭凹陷「比重機還慘」

嘉義工人勞動節修屋頂！踩破石棉瓦墜落5米　重摔落地送醫不治

臨停買烤鴨！擋視線害車禍吃紅單　老闆霸回1句：罰單我付

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

小妹妹虔誠跪地祈求媽祖保佑　小小背影感動一票網友

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

忘記要放風！鳥寶氣炸開咬　奴才無奈：有人會哄嗎

談勁敵戴資穎退役　奧原希望喊話：有點寂寞！

屏東秘境獅王瀑布驚傳溺水！25歲男漂深潭　命危送醫搶救

川普考慮恢復軍事行動　伊朗嗆：美軍輸得很難看

2國中生網上辱師「豬油旺盛、弱智」法院判賠1萬5　家長也要賠

女大生上香女警未婚夫怒了　泣血控訴：3人擠不出1滴眼淚

夫入獄她獨扛家計！還照顧中風婆婆　酒店一夜情懷孕又墮胎

太平大吊車輾出2米天坑！恐怖畫面曝　里長緊急擺三角錐

傳女大生靈堂憂被揍先主動報案　南警「無法證實」：但有接獲情資

大鹿林道傳意外！工程車翻落50米山崖　1人受困3小時獲救命危

獨／趕去餵貓撞死人免關！25歲女當運將又肇逃　瞎喊：要被開除了

台中自小客搶快左轉！害騎士重摔斷手　車頭凹陷「比重機還慘」

嘉義工人勞動節修屋頂！踩破石棉瓦墜落5米　重摔落地送醫不治

臨停買烤鴨！擋視線害車禍吃紅單　老闆霸回1句：罰單我付

入行超過40年沒嘗試過　胡瓜竟然當了蜘蛛人

25歲天才導演獲奧斯卡名導欽點！　《末路相縫》神反轉獲封「柯恩兄弟接班人」

21名學生的熱鬧校慶　雲林土庫秀潭國小用感恩換甜蜜

黃子鵬終於征服大巨蛋！7局壓制兄弟無失分　奪本季第2勝

耳朵突痛炸！40歲英作家「醒來已隔年」　崩潰：以為我死了

雲林健康嘉年華雙鄉登場　健走結合減碳掀全民運動潮

全韓國人反對他們結婚！44歲女星成功嫁了　大咖歌后婚禮獻唱

快訊／突破封鎖還是去成了！　賴清德突然抵達史瓦帝尼

桃園景福宮迎母親節！蘇俊賓陪百名親子共遊　體驗古蹟之美

2國中生網上辱師「豬油旺盛、弱智」法院判賠1萬5　家長也要賠

【看了會捏把冷汗】原本開心玩耍　鏡子突倒壓住萌娃驚險一瞬！

社會熱門新聞

即／女大生現身靈堂！父母陪同90度鞠躬道歉

女大生鞠躬道歉「女警母全程拒看」

麥當勞爆炸案34年！　「殉職拆彈英雄」是玉女歌手男友

即／高雄車禍再添1死　2死3傷

即／害死台南女警女大生將現身　赴靈堂上香

84歲妹殺92歲姊　已達高度依賴等級

台中某私中散布深偽不雅照　20名女學生受害

姨媽逼15歲外甥女當眾％％男友！還拍片慘了

男子疲駕肇事2死3傷　媽媽老公雙亡

1家3口「彰化赴高雄看病」遭撞飛岳母女婿斷魂

恐怖畫面曝！基隆女騎士硬跨線逆向被撞死

噴飛釀2死瞬間曝！住戶驚：都沒煞車

一家3口「專程高雄看診」遭撞飛　岳母女婿斷魂

寵物餐廳虐待動物　飼主拖行、鞭打狗狗

更多熱門

相關新聞

台中自小客搶快左轉　害紅牌重機慘摔

台中自小客搶快左轉　害紅牌重機慘摔

台中市北屯區北屯路今日中午發生一起車禍，一名周男駕車疑似未等到左轉專用燈亮起，隨即轉彎，結果一名騎乘大型紅牌重機的郭男在對向直行，煞車不及直接撞上，郭男在空中翻滾一圈重摔倒地。

酒駕男恐攻衝撞「烈焰火條」曝

酒駕男恐攻衝撞「烈焰火條」曝

恐怖畫面曝！基隆女騎士硬跨線逆向被撞死

恐怖畫面曝！基隆女騎士硬跨線逆向被撞死

噴飛釀2死瞬間曝！住戶驚：都沒煞車

噴飛釀2死瞬間曝！住戶驚：都沒煞車

載幼女還酒駕　新店男撞車4人傷

載幼女還酒駕　新店男撞車4人傷

關鍵字：

台中酒駕肇事逃逸餵貓死亡行人騎車汽車職業駕照機場接送

讀者迴響

熱門新聞

即／女大生現身靈堂！父母陪同90度鞠躬道歉

天心原本不知和舒淇是國小同學

Lulu「中空度蜜月」！

女大生鞠躬道歉「女警母全程拒看」

貪汙76萬！中國第一個被槍決女星「把肉體當籌碼」

鹹酥雞總軟掉　他拿紙袋裝回家像剛炸好

麥當勞爆炸案34年！　「殉職拆彈英雄」是玉女歌手男友

即／高雄車禍再添1死　2死3傷

獨／帶爸媽搭商務艙挨酸炫富！許志豪全說了

泰天橋淪「空中摩鐵」滿地套套　村民崩潰

1男3女去清境「他被要求睡車上」　萬人讚結局

王俐人最大尺度泡湯照流出　寫真「露多少不是問題」

即／害死台南女警女大生將現身　赴靈堂上香

84歲妹殺92歲姊　已達高度依賴等級

好天氣剩2天熱到33度　周日鋒面夜襲「全台轉雨」

更多

最夯影音

更多
高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象
女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

小妹妹虔誠跪地祈求媽祖保佑　小小背影感動一票網友

小妹妹虔誠跪地祈求媽祖保佑　小小背影感動一票網友

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面