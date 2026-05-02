獨／趕去餵貓撞死人免關！25歲女當運將又肇逃　瞎喊：要被開除了

▲台中一名林女2年前酒駕騎車撞死人，近日在某機場接送公司上班，第一天撞人後肇事逃逸。（圖／黃先生提供）



記者許權毅／台中報導

台中市一名林女2年前在酒吧上班飲酒，為了趕回家「餵貓」，酒駕騎車撞死一名行人，一審獲輕判1年8月，緩刑4年。不料，近日林女跑到某間機場接送公司應聘，先是上班不守時，又開著公司的賓士在桃園肇事逃逸，事發後只丟下一句「我有一種要被開除的感覺」後，至今不還車、也不交代事發過程，黃老闆決定提告，還提醒同行注意此人。

騎車酒駕撞死人 法官才當庭苦勸

2024年7月，林女當時在台中中區光復路上一間酒吧上班，上班期間喝了酒，卻為了要趕回家餵貓，以便順利搭車返回新竹老家，執意騎乘機車上路，結果才騎了100公尺，就在路上撞死一名吳姓行人，因為跟死者家屬達成33萬和解，最終一審獲得輕判1年8月，緩刑4年。

當時，被害人家屬考量已經跟林女達成和解，不希望再給予刑事壓力。審判長高增泓還特別在庭上語重心長跟林女勸說，認為若是給予緩刑，不希望林女認為發生事情就是「賠錢了事」，林女也允諾點頭，最終才免去牢獄之災。

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機車汽車領照有分 林女領到職業駕照

沒想到，林女身上卡著官司，卻因為肇事是騎乘機車，僅有機車駕照遭到吊銷，而林女持有汽車駕照，竟然又考上職業駕照，到台中市南屯區一間機場接送公司應徵，沒想到上班第一天就出大包，不僅要被移送法辦，前案的緩刑也將被撤銷。

該機場接送黃姓老闆說，林女其實不是第一次來應徵，但是先前沒有職業駕照被婉拒。4月23日拿著職業駕照來應徵，要他25日實習、26日正式上線，看似都相當正常。

▲該公司交給林女使用的賓士，被撞到車頭全毀。（圖／黃先生提供）



但是，林女先是要求不要開廂型車，又執意要把車子開回家，黃老闆考量林女身型嬌小，機場接送都是一早6點要上班，也認為林女提出之要求在合理範圍內，便點頭允諾，沒想到第一天就出事了。

但是，26日林女上班第一天，先是5點50分還沒出現，遲到10分鐘才順利接到客人，結果老闆當天9點16分接到桃園警方來電，稱林女在8點18分在桃園市桃園區發生車禍，且肇事逃逸，黃馬上聯繫林女，結果始終搞失蹤，後來終於在工作群組出現，但只留了一句「我有一種要被開除的感覺」，就沒下文。

▲林女上班首日數度失聯，肇事後又不跟警方、老闆聯繫。（圖／黃先生提供）



上班首日肇逃 老闆怒控裝瘋賣傻

黃老闆氣得說，林女肇事後還裝瘋賣傻，到現在沒有交代發生何事，且依照時間推斷，林女不應該於8點多出現在桃園市桃園區，恐怕是開車到處亂跑，又想炫耀開著賓士。

黃老闆表示，現在要林女交還車輛，結果她把責任推給家人，現在人又搞失蹤，連手機都是留假的號碼，已經到派出所提出侵占告訴，要同業注意此人，避免再遇到類似行為。

資深監理人員指出，機車與自小客車駕照資格一般來說互不影響，又所謂「職業計程車登記證」是針對職業駕駛若要以計程車為業，才需要到市警局登記，領取良民證後方可上路，倘若是私人租賃公司、接送公司，則不需登記證。