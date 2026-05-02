可能養出超級老鼠！民團揭「濫用鼠藥恐失敗3原因」：天敵也變少

▲台灣猛禽研究會認為，濫用老鼠藥不會讓整體老鼠族群變少。（圖／台灣猛禽研究會提供）

記者許敏溶／台北報導

台北市近期爆發「鼠患」，北市政府第一時間投入大批老鼠藥。但台灣猛禽研究會警告，濫用老鼠藥不但無法減少老鼠族群，還會透過食物鏈危及掠食者；數據顯示，鳳頭蒼鷹樣本中老鼠藥檢出率高達92%。野保團體強調，須同步搭配控制食物來源、封閉鼠道，否則恐培養出具抗藥性的超級老鼠。

台北市大安區一月底爆發漢他病毒致死案例，加上近期多處頻傳老鼠蹤跡，讓北市「安鼠之亂」持續延燒，台北市政府也在第一時間投入大批老鼠藥，但是否要投藥、該如何投藥，同樣也引發各界爭論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣猛禽研究會今天在臉書PO出一篇「理性面對老鼠、專業防治管理」文章，指在2021年至2024年間，猛禽研究會檢驗10種、106隻因各種原因死亡的猛禽肝臟或胃內容物，結果高達61%檢出滅鼠藥殘留，檢測呈陽性的猛禽中有68%檢出兩種或以上藥劑。

猛禽研究會進一步表示，在台北市與基隆市的鳳頭蒼鷹樣本中，老鼠藥檢出率是92%，其中兩隻體內可驗出5種老鼠藥，從猛禽體內採樣顯示，台灣在老鼠藥的使用上從來沒少過。

猛禽研究會認為，濫用老鼠藥並不會讓整體的老鼠族群變少，反而會更多，原因有三，首先是因為食物資源豐富，老鼠不會乖乖吃老鼠藥，只要有倖存老鼠，老鼠族群必然會回升；其次是繁殖速度較低的掠食者，若因食物鏈關係吃到老鼠藥而死亡，掠食者變少就無法壓制老鼠族群。

第三則是因為老鼠會對老鼠藥產生抗藥性，「目前市面上有幾個類型的老鼠藥，常用的抗凝血類型，有分第一代跟第二代，沒有更多種了！」

猛禽研究會強調，過度依賴老鼠藥無法根除老鼠難題，在沒有統籌藥劑使用規劃下大量投放老鼠藥，就是在培養超級老鼠，需要搭配控制老鼠的食物來源及封閉鼠道，並由專業人士負責，才能解決問題。

