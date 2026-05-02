武器庫告急？美警告歐洲盟友「恐延後交付」　台海嚇阻力引憂

▲ 烏克蘭士兵在美國奧克拉荷馬州錫爾堡接受愛國者防空飛彈操作訓練。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗戰事大幅消耗美軍武器庫存，英國、波蘭、立陶宛、愛沙尼亞等多個歐洲盟國據報近日收到華府警告，預期美製武器交付時程將長期延誤。這波延宕效應不僅波及烏克蘭的防衛需求，亞洲盟友軍備補給同樣面臨隱憂。

英國《金融時報》引述9名知情人士透露，五角大廈已正式通知上述歐洲盟國，包括海馬士多管火箭系統（HIMARS）、先進地對空飛彈系統（NASAMS）在內的多項飛彈系統彈藥，交付時程將大幅延後。其中2名消息人士更指出，華府內部也正討論是否暫緩對亞洲輸送武器。

印太庫存遭調用 台海嚇阻力引憂

延遲交付部分原因出於美軍過去2個月間在伊朗戰場消耗大量武器，被迫從印太等其他區域調動庫存填補缺口。此舉進一步加深外界憂慮，一旦台海爆發衝突，美國是否有足夠籌碼嚇阻北京。

對於仍深陷戰爭泥淖的烏克蘭而言，這波延誤尤為沉重。一名烏克蘭高層官員透露，自伊朗戰事爆發以來，美方對基輔的武器供應便屢屢延遲。總統澤倫斯基更直言，延誤情況嚴重到愛國者防空系統在俄羅斯發動飛彈攻擊時，一度面臨無彈可攔的窘境。

學者：歐洲須盡快重建國防工業

前拜登政府官員、現任布魯金斯研究所研究員萊特（Tom Wright）指出，「五角大廈如今恐需在中東打一場持久戰，同時迫切希望加強在印太的威懾力，為達成此目標甚至不惜犧牲歐洲利益。歐洲必須以最快速度重建自身的國防工業基礎。」

▲ 川普淡化外界對武器庫存的憂慮。（圖／路透）

美國總統川普1日駁斥外界憂慮，「我們在世界各地都有庫存，若有需要隨時可調用。」五角大廈則表示，正「審慎評估夥伴的新採購需求及現有軍售案」，但以「作業高度敏感」為由拒絕提供細節。

亞洲盟友低估衝擊 預期日韓轉向國產

前五角大廈官員、現任亞洲集團（The Asia Group）的約翰史東（Christopher Johnstone）警告，「亞洲盟友很可能低估美國彈藥短缺對他們的衝擊，以及影響會持續多久。」

他指出，日本對已付款卻遲遲未到貨的戰斧巡弋飛彈積怨已久，「這種情況將促使日本、韓國及其他盟友更加重視國產或非美國來源的選項，即便是在美製裝備仍具明顯優勢的領域。」

台灣60億NASAMS軍售 能否如期成謎

《金融時報》此前披露，美國正為台灣籌備一套規模空前的軍售方案，涵蓋NASAMS與愛國者攔截彈，其中NASAMS估計價值達60億美元，目前不清楚能否如期交付，不過NASAMS在伊朗戰事中未被廣泛使用。

美國國防承包商正全力提升產能，川普上月稱相關企業已承諾將高端武器系統產量擴增至4倍。但印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）坦言，大型承包商欲將產能提升至足以彌補庫存缺口的規模，至少仍需2年時間。