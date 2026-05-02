赴陸旅遊遭酸「別用健保」　陳重銘曝捐款單：愛台灣別光出一張嘴

▲陳重銘。（圖／翻攝自Facebook／不敗教主-陳重銘）

網搜小組／曾筠淇報導

「不敗教主」陳重銘近日發文吐露心聲，表示自己這輩子第一次去大陸旅遊，卻遭到網友狂酸，甚至要他直接搬過去住、別回台灣用健保。這番言論讓他相當心寒，忍不住發文反擊，透露自己長時間捐款，截至目前為止，已經捐了破2000萬元，他還不夠愛台灣嗎？

去大陸旅遊遭酸

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陳重銘在臉書粉專「不敗教主-陳重銘」發文直呼，「愛台灣是要出錢出力、流血流汗，不要光出一張嘴」。他最近第一次去大陸旅遊，豈料就有人要他搬過去住、不要用健保，「我沒錢看病嗎？大陸我買不起房子嗎？我可以啊，每年幾百萬改捐給大陸啊，反正你們要我搬過去住！」

陳重銘透露，自己從大學時期，就維持每個月捐款的習慣，「今年已經捐超過300萬，我累積捐款破2000萬！」他也回憶道，自己曾當過五年流浪教師，平時省吃儉用、出國搭經濟艙，卻對社會大方捐款，「我感謝生我養我的台灣，我還不夠愛台灣嗎？還是台灣人不愛我呢？」

曬捐款單幫募款

陳重銘更反問，為什麼一堆人喊話愛台灣，結果台灣仍有很多弱勢族群？為什麼股市創新高，仍有人吃不飽飯？因為很多人「都只是出一張嘴愛台灣」，如果真正愛台灣，就跟他一樣捐錢、幫公益團體曝光。

最後陳重銘說，也有人酸他為何要貼捐款單？他解釋，如果不貼單據，根本無法幫這些公益團體宣傳與募款，「我出一張嘴叫你去捐款，你會乖乖去嗎？有人酸我辦團購，你知道我把團購收入全部捐給台灣人嗎？傻瓜才出錢出力，還被罵！聰明的都只出一張嘴，還可以罵別人」。