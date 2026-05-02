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台南好滋味快閃花蓮　黃偉哲上場推銷金鑽鳳梨

▲▼台南市政府攜手花蓮市公所與遠東百貨花蓮店，共同辦理「花現台南鳳梨好滋味－台南優質農產展售活動」。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼台南市政府攜手花蓮市公所與遠東百貨花蓮店，共同辦理「花現台南鳳梨好滋味－台南優質農產展售活動」。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台南市政府攜手花蓮市公所與遠東百貨花蓮店，共同辦理「花現台南鳳梨好滋味－台南優質農產展售活動，於5月1日至5月3日在遠東百貨地下一樓熱鬧登場。

2日的記者會由台南市長黃偉哲與夫人劉育菁、花蓮市長魏嘉彥、花蓮縣政府農業處長陳淑雯、台南市政府農業局科長馮秋蓉及技正張耀仁、台南市農產運銷股份有限公司總經理楊弘義，以及遠東百貨商品二部副總經理陳佑任、遠東百貨花蓮店經理王翔新、愛買量販營運長姚偉昱與商品部資深經理鄔智祥、花蓮店店經理吳佳龍等貴賓共同出席，透過產地直送與多元展售，將台南當季優質農特產品帶到花蓮，促進城市交流與產業合作。

▲▼台南市政府攜手花蓮市公所與遠東百貨花蓮店，共同辦理「花現台南鳳梨好滋味－台南優質農產展售活動」。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥市長表示，去年花蓮歷經震災後，市公所即啟動「花蓮歡迎你」邀請計畫，不分政黨、跨越藍綠，親自走訪各縣市拜會地方首長，邀請各地機關與團體前來花蓮觀摩交流，以實際行動協助振興震後觀光產業。當時他也特別前往台南拜訪黃偉哲市長，獲得高度支持與回應。此次台南市不僅安排團體旅遊來訪，更進一步透過物產展覽形式與花蓮深化交流，讓城市互動從觀光延伸到產業合作，別具意義。

魏嘉彥指出，花蓮與台南雖分處台灣東西兩端，但同樣擁有豐富農業資源與文化底蘊，透過此次展售活動，不僅讓花蓮鄉親能在地品嚐來自台南的新鮮美味，也為兩地農產創造更多通路與合作機會。他也感謝遠東百貨長期支持地方行銷，提供優質場域促成交流，讓更多民眾看見台灣各地農產的多元魅力。

▲▼台南市政府攜手花蓮市公所與遠東百貨花蓮店，共同辦理「花現台南鳳梨好滋味－台南優質農產展售活動」。（圖／花蓮市公所提供，下同）

台南市長黃偉哲現場親自推銷台南金鑽鳳梨並表示，台南鳳梨品質優良、香甜多汁，深受市場喜愛。

台南市長黃偉哲致詞時表示，目前正值金鑽鳳梨產季高峰，台南鳳梨品質優良、香甜多汁，深受市場喜愛。市府持續推動產銷平衡與多元通路，此次將優質農產直接帶到花蓮，不僅提升品牌能見度，也讓更多消費者品嚐到最新鮮的產地風味，進一步促進農民收益。

遠東百貨商品二部副總經理陳佑任則表示，遠百持續扮演平台角色，結合地方政府與產業資源，透過展售活動拉近消費者與產地距離。本次台南物產展不僅帶來多元商品，也為連假檔期增添人潮與買氣，未來將持續支持各縣市優質農產推廣。

▲▼台南市政府攜手花蓮市公所與遠東百貨花蓮店，共同辦理「花現台南鳳梨好滋味－台南優質農產展售活動」。（圖／花蓮市公所提供，下同）

活動現場氣氛熱絡，魏嘉彥與黃偉哲兩位市長一同巡訪展售攤位，親自為各項產品宣傳並與民眾合影互動，展現親民作風。兩人也共同體驗以機器為金鑽鳳梨削皮，並現場與貴賓們共同製作清爽可口的水果沙拉，為活動揭開序幕，吸引不少民眾圍觀拍照，場面熱鬧。

展售內容豐富多元，集結農會、農民及優質業者共同參與，商品涵蓋鳳梨、洋香瓜、火龍果、芭樂等新鮮水果，以及竹筍、玉米等當季農產；另有虱目魚丸、花枝丸、肉鬆、肉乾、蜂產品及各式水果乾等農漁畜加工產品，還包括桂花酸梅湯、手工花生糖、赤崁糖等台南經典傳統美食，充分展現台南農業文化與加工實力。

▲▼台南市政府攜手花蓮市公所與遠東百貨花蓮店，共同辦理「花現台南鳳梨好滋味－台南優質農產展售活動」。（圖／花蓮市公所提供，下同）

此外，現場也設置特色裝置與吉祥物展示，並提供試吃及打卡活動，增添互動趣味，讓民眾在選購之餘也能感受展會活力，成為勞動節連假期間適合闔家同遊的好去處。

魏嘉彥最後表示，台南物產展展期至5月3日止，誠摯邀請花蓮鄉親把握機會前往遠東百貨地下一樓參觀選購，以實際行動支持台灣在地農業。他強調，未來市公所將持續推動跨縣市合作交流，在震後復甦的道路上，串聯更多城市力量，不僅帶動觀光人潮，也為地方產業注入持續發展的動能。
 

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