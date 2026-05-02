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雙刀攔路嚇騎士「精神不穩又吸毒」包腳短褲男輕判2個月

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名簡姓男子去年底因神情恍惚及施用毒品，持西瓜刀與菜刀在員林市區路口朝機車騎士揮舞恐嚇公眾，警方獲報後到場壓制奪刀，強制戒護送醫。地院審理，法官認定其行為時因而辨識能力顯著減低，判處有期徒刑二月，可易科罰金6萬元，扣案雙刀沒收。

▲男子精神恍惚持雙刀逛大街。（圖／民眾提供）

▲彰化員林市男子拿雙刀逛大街。（資料圖／民眾提供）

回顧案發當時，簡男於2025年12月17日中午，手持西瓜刀及菜刀，在員林市區員水路與員林大道口徘徊，甚至對路過機車騎士揮刀恐嚇，把現場民眾嚇得趕緊報警。

▲彰化員林市男子拿雙刀逛大街。（圖／zhen_wei0416提供）。

▲彰化員林市男子拿雙刀逛大街遭警壓制。（資料圖／zhen_wei0416提供）

警方獲報後火速出動，當場壓制該男並奪下刀具，所幸未造成任何傷亡。案發後，彰化地檢署立即啟動應變機制，認定簡嫌涉犯恐嚇公眾罪，且精神恍惚、有危害公共安全之虞，已向法院聲請「暫時安置」。深夜22時57分法院裁定送醫療院所暫行安置。

▲彰化員林市男子拿雙刀逛大街。（圖／zhen_wei0416提供）。

▲彰化員林市男子拿雙刀逛大街遭警壓制。（資料圖／zhen_wei0416提供）

法院審理認定，男子自2018年起多次因狀況不佳住院治療，且因情緒激躁、疑似幻覺等症狀屢次由消防局送醫，參酌被告於警詢、偵查及法院訊問時出現言語不連貫等現象，導致辨識行為違法及依辨識而行為之能力顯著減低，自2月安置於醫院以來，經診斷症狀已改善、可出院，量處二月徒刑，可易科罰金。全案仍可上訴。

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