陸官媒酸川普對歐洲下狠手　加關稅羞辱各國元首、北約「紙老虎」

▲美國總統川普（Donald Trump）重施故技，調升關稅痛打歐洲。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸官媒《新華社》旗下的新媒體《牛彈琴》今（2）日發表深度分析指出，美國總統川普昨1日突襲宣布，因歐盟未遵守貿易協議，下周起將對歐盟進口的汽車及卡車關稅大幅調升至25%。此舉被視是報復德國總理梅爾茨（Friedrich Merz），因日前他批評美方遭伊朗「羞辱」。川普幾乎痛罵歐洲不少領導人，甚至讓北約被貼上「紙老虎」標籤，美歐經貿與軍事同盟正陷入前所未有的冰點。

大陸官媒《新華社》所屬新媒體《牛彈琴》今2日發文，標題是「一覺醒來，美國對歐洲下狠手了」，川普昨1日在社交媒體興奮的發帖說「 我很高興地宣佈，由於歐盟沒能遵守我們雙方完全同意的貿易協議這一事實，下周我將提高對歐盟汽車和卡車的關稅。該關稅將提高至25%。」

《牛彈琴》指出，「真是一言不合就加稅。但歐盟違反了具體什麼協議，川普沒有說。他也沒有說，哪條法律授權他這麼做。」

川普此舉是對歐洲，尤其是德國的強烈報復。首先，汽車業是德國的支柱產業，美國則是歐盟汽車出口的最主要市場，2024年貿易額約為384億歐元（約合新台幣1兆3000億元）。其中，德國豪華品牌福斯（Volkswagen）、賓士（Mercedes-Benz）及寶馬（BMW）合計占歐盟對美汽車出口量的73%。

這場「關稅戰」的導火線被認為與政治立場有關。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）日前公開評論美、以對伊朗的戰爭欠缺考慮，並形容「伊朗非常高明地選擇不談判，整個美國正在被羞辱」。川普隨即強力回擊，痛罵梅爾茨「根本不知道自己在說什麼」，並批評德國在經濟、移民與能源問題上表現糟糕。美國國防部計畫從德國撤出5000名駐軍。

除了德國，川普近期與多位歐洲領導人的關係皆降至冰點。他對法國總統馬克龍表達強烈不滿，甚至在演講中嘲諷其私生活，引發馬克龍強硬回應「一位世界領導人不能使用這樣的語言」。

此外，向來與美國友好的英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer）也遭到川普嘲諷；就連被視為「川普小妹」的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），也因批評川普攻擊教皇而登上黑名單。川普公開痛罵，「義大利沒有任何幫助，西班牙一直很糟糕」。

針對川普到處亂罵歐洲盟友，《牛彈琴》也諷刺，「罵了不解恨，需要點實際行動。於是，關稅戰又來了。還是熟悉的配方，熟悉的味道。憤怒往往比理智更容易地找到權力的出口，關稅就是川普最順手的武器。」

「當然，德國也別生氣，還不是被罵得最厲害的。」針對伊朗問題，川普一方面宣稱美國武器庫存充足，轉身又痛罵前總統拜登「像個愚蠢的笨蛋一樣上台」，把大量資源給了烏克蘭。

最後，《牛彈琴》分析三點，喜歡對全世界指手畫腳的歐洲，被美國狠狠打臉。「就看接下來，是歐洲慫，還是川普又 TACO 了？（川普總是臨陣退縮Trump Always Chickens Out）」

二是「美伊鬥爭繼續」，五角大廈宣稱對伊戰爭耗費250億美元的說法，遭到伊朗外長阿奇拉駁斥，「內塔尼亞胡的賭博，讓美軍損失實際高達1000億美元。」這場仗還有錢嗎？

三是「一個中文詞彙流傳全球」。川普多次公開批評北約是「紙老虎」，一遍遍地罵，「罵得北約抬不起頭來，罵得北約都不敢開年會了……」伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）昨1日也嘲諷，「美國在中東的基地連自己都保護不了，更不用說當地的美國崇拜者了……」

《牛彈琴》文章總結，「什麼美軍基地，統統是『紙老虎』；他們自身都難保，海灣國家，你們要認真掂量掂量了。」