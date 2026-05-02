變態姨逼15歲外甥女嘿咻男友！4男幫脫褲圍觀　5人9手機全查扣

▲澎湖一名姨媽強逼外甥女和男友當眾發生關係還拍片，遭判3年8月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／澎湖報導

澎湖一名34歲姨媽與4名未成年的男性友人聯手，強脫15歲外甥女與她男友的褲子，逼兩人當場在床上做愛給大家觀看，並拿手機拍下性交過程，被外甥女告上法院。澎湖地院審理，法官審酌姨媽已取得2名被害人原諒，依她犯成年人與少年共同犯以強暴使少年製造性影像罪，減刑處3年8月徒刑。另沒收姨媽等5人共9支手機。可上訴。

判決指出，34歲女子小芳(化名)是15歲少女琪琪(化名)的阿姨，與涉案4名未成年少年則為朋友。2023年6月28日12時許，小芳和4名未成年友人聯手，在琪琪房間內，強行將她與同樣未滿16歲的男友阿偉(化名)的褲子脫下，並將兩人推躺在床上，逼他們當眾發生性行為供大家觀看，其中小芳、施和趙姓少年還拿手機將性交過程拍下，經琪琪事後報警，警方查扣小芳及在場4名少年的手機共9支，依害性自主等罪起訴小芳。

全案審理時，小芳坦承犯行，並和琪琪及其男友達成調解，法官認為小芳已知悔悟，用刑法第59條情堪憫恕替她減刑，依犯成年人與少年共同犯以強暴使少年製造性影像罪，處3年8月徒刑。另4名涉案少年因未成年，另交由少年法庭審理。可上訴。

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