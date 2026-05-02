韓國人用微波爐「站前方狂盯」　台灣人卻跑超遠！台韓差異爆共鳴

▲微波爐。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

每個國家都擁有獨特的文化及生活方式，在台發展的韓籍YouTuber「韓國女生Judy」PO出一則短片，分享台灣人跟韓國人使用微波爐的差異。韓國人通常會站在微波爐前看著食物加熱，但台灣人按下按鍵後就會離開微波爐。影片曝光後爆共鳴，網友笑喊「台灣人擔心有輻射線，有多遠跑多遠」。

韓國人習慣盯著看 台灣人多半按完就閃

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韓國女生Judy在Threads貼出一則短片，分享台灣人跟韓國人使用微波爐的差異。韓國人使用微波爐時，常會站在機器前方，直接看著食物加熱的過程，甚至會中途打開門確認狀況。相較之下，台灣人通常按下啟動鍵後，就會走到一旁等待，不太會貼近微波爐觀察。Judy驚呼「很衝擊耶...差這麼多！」

這樣的文化差異讓不少網友產生共鳴，「盯著微波爐看，第三秒阿嬤就從後腦勺巴下去了」、「因為以前一些婆婆媽媽以訛傳訛的結果，謠傳微波爐會有輻射要離很遠，而且吃多了輻射會傷身」、「沒辦法，從小長輩教的，已經刻在骨子裡傳承下去了」、「曾經熱過在包裝袋裡的熟食在微波裡冒火花後，現在微波東西都不敢站微波爐正前方了」。

▲台韓差異掀熱論。（圖／翻攝自Judy Threads）



微波性質屬於非游離輻射

至於微波爐運作時是否會傷害人體，美國食品和藥物管理局（FDA）官網說明，微波雖然屬於電磁輻射的一種，但與無線電波、Wi-Fi 電波類似，屬於「非游離輻射」。這類能量不足以破壞人體細胞中的DNA，因此不太可能造成癌症。

使用微波爐要小心高溫

FDA也提醒，微波爐主要功能是加熱食物，因此最常見的風險其實是燙傷，例如拿取過熱容器、湯汁噴濺，或食物受熱不均造成意外。若眼睛長時間暴露在強微波下，可能造成白內障，但這類情況非常罕見，因為現代微波爐通常具備多重安全設計，可防止微波外洩，例如開門時會自動停止運作。