　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花漾母親愛是唯一！花蓮表揚50名暖心母親　頒「母愛盈家」獎座

▲▼花蓮縣政府在美侖大飯店舉辦「115年暖心母親表揚大會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府在美侖大飯店舉辦「115年暖心母親表揚大會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為表彰本縣各界在家庭經營、親職教育及社會服務中表現卓越的父母典範，花蓮縣政府於2日在美侖大飯店舉辦「115年暖心母親表揚大會」，由縣長徐榛蔚親自表揚50位暖心母親代表，藉此傳遞對母親們最真摯的愛與感謝。

「慈母手中線，遊子身上衣……」花蓮縣長徐榛蔚引用經典詩作《遊子吟》，深刻道出母愛的無私與偉大。她表示，女性在人生不同階段，從幼年、成長到為人母，無論子女求學、成家立業，母親始終默默付出、無怨無悔。即使在社會各領域擁有卓越成就，母親仍一心牽掛子女、守護家庭。她並向所有母親表達誠摯感謝，肯定她們長年無私的奉獻與付出，並藉由此次表揚活動，向每一位模範母親致上最崇高的敬意。

▲▼花蓮縣政府在美侖大飯店舉辦「115年暖心母親表揚大會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚藉表揚活動，向每一位模範母親致上最崇高的敬意。

今年主題為「花漾母親 愛是唯一」，傳達每個媽媽都曾經是多元樣貌的花漾少女，在生了孩子之後，每個母親不變的共通點就是對子女的愛！縣長徐榛蔚表示，感謝在座每一位暖心母親對家庭和社會的貢獻。每一位母親都是維繫花蓮美好生活的重要基石，她們不僅成就了家庭的溫暖，更透過親職教育與悉心陪伴，為花蓮培育出下一代的希望與力量！

花蓮縣政府將暖心母親為定義多元母職角色，將暖心分為五種類別，包含熱心母親：長期參與公益、服務社區；知心母親：在職場與家庭間努力平衡的雙薪媽媽；全心母親：為子女犧牲自我、單親或隔代撫育的堅強女性；堅心母親：長期照顧身心障礙親人的辛勞守護者；新心母親：跨文化婚姻中努力適應並傳承文化的外籍或新住民媽媽；以暖心取代模範，希望讓社會大眾突破過往「模範」的框架，人人都是最「暖心」的母親。

▲▼花蓮縣政府在美侖大飯店舉辦「115年暖心母親表揚大會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛蔚親自頒發題字「母愛盈家」的獎座。

縣長徐榛蔚親自頒發象徵「心肝寶貝」的獎座題字「母愛盈家」，由台灣知名雕塑大師王秀杞老師設計，王秀杞老師的作品向來以傳達人間溫情著稱，他擅長捕捉親情之間最真實、最質樸的瞬間，這座獎座象徵著每一位孩子在母親心中，永遠都是捧在手心裡的「心肝寶貝」，獎座採用人造夢幻石製作，傳達母親溫柔擁抱孩兒於懷中，無微不至的悉心呵護，以及對子女的殷殷冀盼。立意除表彰母親的溫柔慈暉及高尚品德也強調母親無私奉獻、溫柔包容與堅韌的精神；每位受表揚母親也獲贈「足浴芳療禮品組」，慰勞辛苦的媽媽們，除了期望媽媽們身體上的放鬆外，也特別選用花蓮當地材料製作的足浴球，包含如柚子、馬告、檸檬等精油調製，用花蓮的風土材料療癒母親。

▲▼花蓮縣政府在美侖大飯店舉辦「115年暖心母親表揚大會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

另外，花蓮縣政府為讓社會看見母親角色的多元樣貌，特別製作了感人影片，講述堅心母親陳素琴、李靜如，以及新心母親阮映春等三位母親的感人故事。影片已在花蓮縣政府的官方粉絲專頁上架及現場播映，鼓勵社會大眾一同感受這些平凡卻偉大的母親故事。誠摯祝福每一位媽媽，母親節快樂！

與會貴賓有立法委員傅崐萁、縣議會副議長徐雪玉、縣議員吳東昇、李正文、韓林梅、徐子芳、林品仰、縣議會秘書長陳德惠、吉安鄉長游淑貞、光復鄉長林清水、豐濱鄉長邱福順、瑞穗鄉長吳萬德、縣府社會處長陳加富、各公所代表、民意代表、村里長及各界士紳到場送上祝福多位貴賓也蒞臨現場，與受表揚的母親們及其家庭成員一同分享榮耀與感動。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 8528 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連假修屋頂！　重摔落地死亡
一堆人股票賺飽飽　他卻崩潰「賠掉23萬」！全場一看秒懂
獨／瀨戶環奈入行「首次解鎖看A片」：想拍刺激危險的
可能養出超級老鼠！　民團揭「濫用鼠藥恐失敗3原因」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南好滋味快閃花蓮　黃偉哲上場推銷金鑽鳳梨

日均取締暴增6倍！台南永康警強力執法大型車　死亡事故掛零

花漾母親愛是唯一！花蓮表揚50名暖心母親　頒「母愛盈家」獎座

嘉義心靈新地標　咖啡店首創「能量飲品」助身心靈平衡轉換

南管藝師黃美美獲認定文資保存者　文化局長黃雅玲親頒證書肯定傳承

嘉義藝術節x咖啡節x職棒賽　三重活動吸引全台遊客

屏東溫馨表揚迎母親節　47位模範母親閃耀舞台

嘉義太保市模範母親表揚　鄭淑分：讓照顧走進每個太保家庭

30多歲低收男遭詐生活陷困頓　內埔暖警聯手宮廟伸援手送物資

點亮求學路！基隆慈雲寺助70學子圓夢　邱佩琳：教育翻轉命運

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

小妹妹虔誠跪地祈求媽祖保佑　小小背影感動一票網友

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

忘記要放風！鳥寶氣炸開咬　奴才無奈：有人會哄嗎

談勁敵戴資穎退役　奧原希望喊話：有點寂寞！

屏東秘境獅王瀑布驚傳溺水！25歲男漂深潭　命危送醫搶救

川普考慮恢復軍事行動　伊朗嗆：美軍輸得很難看

台南好滋味快閃花蓮　黃偉哲上場推銷金鑽鳳梨

日均取締暴增6倍！台南永康警強力執法大型車　死亡事故掛零

花漾母親愛是唯一！花蓮表揚50名暖心母親　頒「母愛盈家」獎座

嘉義心靈新地標　咖啡店首創「能量飲品」助身心靈平衡轉換

南管藝師黃美美獲認定文資保存者　文化局長黃雅玲親頒證書肯定傳承

嘉義藝術節x咖啡節x職棒賽　三重活動吸引全台遊客

屏東溫馨表揚迎母親節　47位模範母親閃耀舞台

嘉義太保市模範母親表揚　鄭淑分：讓照顧走進每個太保家庭

30多歲低收男遭詐生活陷困頓　內埔暖警聯手宮廟伸援手送物資

點亮求學路！基隆慈雲寺助70學子圓夢　邱佩琳：教育翻轉命運

嘉義隱藏版咖啡館3選　純白茶屋品茶、體驗「咖啡配肉粽」

中國電動車席捲墨西哥　美網瘋傳「人肉代購」教學

王勝偉有夢「全打序開轟」就差第4棒！後藤光尊虧：原來還沒啊？

台中自小客搶快左轉！害騎士重摔斷手　車頭凹陷「比重機還慘」

雅詩蘭黛狠砍萬人！　百貨櫃姐成裁員重災區

新北也有漢他病毒確診　今年累積2起個案分布雙北

滅鼠患蔣萬安強調用中央核可藥劑　綠議員批：又推中央核准卸責

2房遭邊緣化？　台中預售數據揭「3房回歸主流」

神戶港「鐵塔美女」360度飽覽六甲山景色！還能坐旋轉咖啡廳

麋先生創舉！高雄蓋馬戲團「三個足球場大」高難度特技太震撼

【變化也太快XD】妹妹捨不得吃羊　試一口後興奮喊：要把你吃掉！

地方熱門新聞

台南女警死亡　校車違停待鑑定釐清

台南運河音樂祭湧3.5萬人嗨翻夜理想混蛋壓軸引爆萬人合唱

淡江大橋健行破10萬人次　人潮擠爆

桃園新闢桃小巴試辦「T801、T100」路線　5/1上路

成大醫院院長交接！許耿福接棒承先啟後邁向醫療新里程

搭新桃園幹線公車　5/1起月月乘車集點抽大獎

台南龍崗國小爆教師集體控訴議員批校長霸凌要求教育局啟動調查

展現ESG治理　昇捷完成碳盤查發布永續報告書

天赦日遇母親節前夕台南武龍宮送「萬家福」吸信眾祈福轉運

板橋花市30周年慶開跑　打卡抽限定花花購物袋

勞動節連假出遊　中壢監理站籲多使用公共運輸

嘉義飯店母親節加碼：M9和牛＋櫻桃片皮鴨 無限供應

張善政宣布　5月起新增10項新生兒篩檢補助

藝術節+咖啡節+職棒 賞遊嘉義好時光

更多熱門

相關新聞

南投視障按摩師黃翠鳳巧手送暖40年獲模範勞工表揚

南投視障按摩師黃翠鳳巧手送暖40年獲模範勞工表揚

明天就是勞動節，南投縣「115年模範勞工表揚大會」今天公開表揚來自縣內各行各業、共91位傑出勞工；其中視障按摩師黃翠鳳克服身體不便，40年來為無數顧客舒緩身心疲勞，用「看不見的雙手」傳遞「摸得到的溫度」，數十年如一日的堅持與熱忱令人動容。

勞動節暖心登場！台南推「幸福五月天」健走、表揚、優惠一次到位

勞動節暖心登場！台南推「幸福五月天」健走、表揚、優惠一次到位

基隆表揚997位模範兒童　謝國樑：多元學習成果豐碩

基隆表揚997位模範兒童　謝國樑：多元學習成果豐碩

南投縣表揚156位模範兒童

南投縣表揚156位模範兒童

竹山社寮國中教師張育豪　將接受全國優秀青年表揚

竹山社寮國中教師張育豪　將接受全國優秀青年表揚

關鍵字：

花漾母親愛是唯一表揚暖心母親母愛盈家獎座

讀者迴響

熱門新聞

即／女大生現身靈堂！父母陪同90度鞠躬道歉

天心原本不知和舒淇是國小同學

Lulu「中空度蜜月」！

女大生鞠躬道歉「女警母全程拒看」

貪汙76萬！中國第一個被槍決女星「把肉體當籌碼」

麥當勞爆炸案34年！　「殉職拆彈英雄」是玉女歌手男友

鹹酥雞總軟掉　他拿紙袋裝回家像剛炸好

即／高雄車禍再添1死　2死3傷

獨／帶爸媽搭商務艙挨酸炫富！許志豪全說了

1男3女去清境「他被要求睡車上」　萬人讚結局

即／害死台南女警女大生將現身　赴靈堂上香

84歲妹殺92歲姊　已達高度依賴等級

好天氣剩2天熱到33度　周日鋒面夜襲「全台轉雨」

王俐人最大尺度泡湯照流出　寫真「露多少不是問題」

男子疲駕肇事2死3傷　媽媽老公雙亡

更多

最夯影音

更多
高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象
女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

小妹妹虔誠跪地祈求媽祖保佑　小小背影感動一票網友

小妹妹虔誠跪地祈求媽祖保佑　小小背影感動一票網友

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面