花漾母親愛是唯一！花蓮表揚50名暖心母親　頒「母愛盈家」獎座

▲花蓮縣政府在美侖大飯店舉辦「115年暖心母親表揚大會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為表彰本縣各界在家庭經營、親職教育及社會服務中表現卓越的父母典範，花蓮縣政府於2日在美侖大飯店舉辦「115年暖心母親表揚大會」，由縣長徐榛蔚親自表揚50位暖心母親代表，藉此傳遞對母親們最真摯的愛與感謝。

「慈母手中線，遊子身上衣……」花蓮縣長徐榛蔚引用經典詩作《遊子吟》，深刻道出母愛的無私與偉大。她表示，女性在人生不同階段，從幼年、成長到為人母，無論子女求學、成家立業，母親始終默默付出、無怨無悔。即使在社會各領域擁有卓越成就，母親仍一心牽掛子女、守護家庭。她並向所有母親表達誠摯感謝，肯定她們長年無私的奉獻與付出，並藉由此次表揚活動，向每一位模範母親致上最崇高的敬意。

▲花蓮縣長徐榛蔚藉表揚活動，向每一位模範母親致上最崇高的敬意。

今年主題為「花漾母親 愛是唯一」，傳達每個媽媽都曾經是多元樣貌的花漾少女，在生了孩子之後，每個母親不變的共通點就是對子女的愛！縣長徐榛蔚表示，感謝在座每一位暖心母親對家庭和社會的貢獻。每一位母親都是維繫花蓮美好生活的重要基石，她們不僅成就了家庭的溫暖，更透過親職教育與悉心陪伴，為花蓮培育出下一代的希望與力量！

花蓮縣政府將暖心母親為定義多元母職角色，將暖心分為五種類別，包含熱心母親：長期參與公益、服務社區；知心母親：在職場與家庭間努力平衡的雙薪媽媽；全心母親：為子女犧牲自我、單親或隔代撫育的堅強女性；堅心母親：長期照顧身心障礙親人的辛勞守護者；新心母親：跨文化婚姻中努力適應並傳承文化的外籍或新住民媽媽；以暖心取代模範，希望讓社會大眾突破過往「模範」的框架，人人都是最「暖心」的母親。

▲▼徐榛蔚親自頒發題字「母愛盈家」的獎座。

縣長徐榛蔚親自頒發象徵「心肝寶貝」的獎座題字「母愛盈家」，由台灣知名雕塑大師王秀杞老師設計，王秀杞老師的作品向來以傳達人間溫情著稱，他擅長捕捉親情之間最真實、最質樸的瞬間，這座獎座象徵著每一位孩子在母親心中，永遠都是捧在手心裡的「心肝寶貝」，獎座採用人造夢幻石製作，傳達母親溫柔擁抱孩兒於懷中，無微不至的悉心呵護，以及對子女的殷殷冀盼。立意除表彰母親的溫柔慈暉及高尚品德也強調母親無私奉獻、溫柔包容與堅韌的精神；每位受表揚母親也獲贈「足浴芳療禮品組」，慰勞辛苦的媽媽們，除了期望媽媽們身體上的放鬆外，也特別選用花蓮當地材料製作的足浴球，包含如柚子、馬告、檸檬等精油調製，用花蓮的風土材料療癒母親。

另外，花蓮縣政府為讓社會看見母親角色的多元樣貌，特別製作了感人影片，講述堅心母親陳素琴、李靜如，以及新心母親阮映春等三位母親的感人故事。影片已在花蓮縣政府的官方粉絲專頁上架及現場播映，鼓勵社會大眾一同感受這些平凡卻偉大的母親故事。誠摯祝福每一位媽媽，母親節快樂！

與會貴賓有立法委員傅崐萁、縣議會副議長徐雪玉、縣議員吳東昇、李正文、韓林梅、徐子芳、林品仰、縣議會秘書長陳德惠、吉安鄉長游淑貞、光復鄉長林清水、豐濱鄉長邱福順、瑞穗鄉長吳萬德、縣府社會處長陳加富、各公所代表、民意代表、村里長及各界士紳到場送上祝福多位貴賓也蒞臨現場，與受表揚的母親們及其家庭成員一同分享榮耀與感動。

